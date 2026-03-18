Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 13:27h.

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VigoExpedición multitudinaria del Celta de Vigo destino a Francia. La importancia que el club y el cuerpo técnico le han dado al partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon ha provocado que toda la plantilla, a excepción de Miguel Román, forme parte de la misma. La gran novedad es la presencia de Andrés Antañón, el canterano del Fortuna, ha sido citado por Claudio Giráldez ante las bajas de Óscar Mingueza y Borja Iglesias.

El volante ofensivo de 19 años puede ocupar distintas posiciones en mediocampo y ataque. Su versatilidad es muy apreciada por el técnico porriñés que no puede contar con Óscar Mingueza por acumulación de amarillas y Borja Iglesias, expulsado en el partido de ida disputado en Balaídos.

El técnico ha decidido que jugadores que son descartes de manera habitual, como Franco Cervi, Yoel Lago o Manu Fernández, estén presentes en Lyon. En total son 25 los futbolistas que están a su disposición de cara al partido de este jueves ante el Olympique de Lyon por lo que deberá realizar dos descartes antes del encuentro.

También viajó Ferrán Jutglà. El delantero trabajó de manera invidual este martes. Los servicios médicos han tenido que "limitar su actividad" tras sufrir una "conmoción leve" debido a un "movimiento forzado cervical" en el partido del pasado domingo contra el Real Betis.

Jugadores que viajan a Francia

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Javi Rueda, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Carl Starfelt, Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Marcos Alonso, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic.

Mediocampo: Ilaix Moriba, Matías Vecino, Hugo Sotelo, Fer López, Andrés Antañón, Franco Cervi.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Ferrán Jutglá, Williot Swedberg, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui.