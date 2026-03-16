Alberto Bravo 16 MAR 2026 - 09:31h.

El delantero, máximo goleador del Celta, se pierde el partido al haber sido expulsado en la ida

El Big Data predice los cuartos de final de Europa League

Compartir







VigoEl Celta de Vigo viajará este miércoles, casi sin tiempo para descansar después de empatar este domingo en La Cartuja con el Real Betis, a Francia. Allí les espera el Olympique de Lyon. En 1-1 en el partido de ida hace que la eliminatoria para alcanzar los cuartos de final de la Europa League esté totalmente abierta. Junto a la expedición viguesa viajarán 3.000 aficionados celestes dispuestos a hacerse notar en Parc Olympique Lyonnais. No estará Borja Iglesias, sancionado tras haber sido expulsado en Balaídos.

El delantero santiagués quiso mandar un mensaje a la afición, especialmente a todos los que viajarán estos días para animar al equipo: "Tenemos mucha ilusión puesta en esto. Vamos a trabajarlo con todo y estoy seguro de que sacaremos un gran resultado. A todos, pero sobre todo a los que van a desplazarse hasta Lyon, mandarles mucha fuerza, mucho ánimo, que calienten mucho las gargantas". "Vamos a escucharlos, vamos a luchar por ellos también y seguro que disfrutamos de una buena noche", deseó Borja Iglesias.

Del empate ante el Betis explicó que "Hubo dos mitades muy distintas con mucha superioridad en la primera por nuestra parte, entendiendo muy bien dónde estaban las zonas donde podíamos hacer mucho daño. Nos adelantamos prontito, creo que tuvimos varias situaciones, pero en la segunda parte tuvieron grandes momentos pero supimos aguantar el resultado en estas embestidas".

PUEDE INTERESARTE Ferran Jutglà se marcha conmocionado del Real Betis - Celta

El Celta de Vigo, tras el empate ante el Real Betis, sigue en sexta posición a tres puntos del cuadro verdiblanco. Los de Claudio Giráldez siguen inmersos en la lucha por repetir en competiciones europeas en otra gran temporada de los celestes.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Núñez le pone un pero a su debut mes y medio después de su fichaje por el Celta

Una victoria en La Cartuja hubiese supuesto alcanzar la quinta plaza en Liga: "Una pena porque en las contras pudimos hacer más daño del que hicimos, pero es lo que hay. Ilusionante por lo que transmite el equipo, la afición, el ambiente que siempre hay en el vestuario, en el estadio, en las gradas".