Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 13:48h.

Mr. Asubío analiza la polémica arbitral con la expulsión de Borja Iglesias y la jugada de Radu: "Incumplimiento total"

No compartió el criterio del colegiado

El Celta se marchó a casa el pasado jueves con sensaciones amargas después del empate cosechado ante el Olympique de Lyon en la ida de los octavos de la Europa League. Un resultado que sabe a poco después de casi todo el partido por delante y que obliga a los celestes a obtener un buen resultado en Francia para estar en cuartos. El choque se complicó tras la expulsión de Borja Iglesias por doble amarilla, la última de ellas muy discutida por su contundencia.

Precisamente el arbitraje del colegiado belga Erik Lambrechts en líneas generales fue criticado por algunas voces autorizadas en el fútboll como es el caso de Santi Cañizares. El exportero celeste sí que le dio la razón al árbitro en la segunda amarilla a Borja Iglesias -no la primera-, pero no compartió para nada el criterio que quiso imponer en el choque.

"Para mí es falta y punto. Ya está. Viendo la repetición creo que la amarilla está justificada. El baremo que ha utilizado con un equipo y otro es distinto. Al principio pensé que no había contacto suficiente. Ahora lo he visto y es amarilla clara. Dudo mucho de la primera y sobre todo del criterio general del árbitro durante todo el partido. No nos ha perdonado nada, mientras que al Olympique las dos primeras acciones del partido fueron merecedoras de tarjeta a tenor del listón que quiso imponer en el partido", comunicó durante la retransmisión de Movistar.

Altercados fuera del estadio

El encuentro de ida de estos octavos de la Europa League entre el Celta y el Lyon también estuvo marcado, por desgracia, por los incidentes que se produjeron en la ciudad entre hinchas de uno y otro equipo durante el día. En las horas previas al choque dejaron una importante trifulca por el camino que también ha conllevado la detención de algún aficionado.