12 MAR 2026 - 17:41h.

El club lanzó un comunicado tras lo sucedido anoche

El Celta de Vigo ha lanzado este jueves un comunicado para condenar la violencia tras la pelea multitudinaria de anoche entre aficionados del conjunto celeste y los del Olympique de Lyon. Los hechos denunciados ocurrieron cuando un grupo de unos 30 seguidores radicales del Celta, encapuchados y armados con palos, se presentaron en un conocido establecimiento de ocio de la calle Arenal de Vigo para agredir a los aficionados franceses que allí se encontraban.

Comunicado del Celta de Vigo

"El Real Club Celta encarna, defiende y promulga unos valores que toda su afición conoce y comparte, pues realmente emanan de ellos. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no forma parte de la identidad ni los valores del celtismo. Por tanto, el club condena firmemente cualquier tipo de actuación violenta, como la registrada anoche en una céntrica calle de la ciudad contra hinchas del Olympique de Lyon.

El Celta tomará las medidas necesarias para evitar que este tipo de aficionados violentos, que no representan en absoluto al celtismo, pueda ocupar una butaca en el estadio de Abanca Balaídos, un lugar en el que solo cabe la rivalidad deportiva desde la tolerancia y el respeto.

El club confía y desea que tanto el partido de esta noche como el de vuelta en Lyon transcurran sin más incidentes y sean exclusivamente lo que deberían ser: un apasionante reto deportivo para alcanzar los cuartos de final de la Europa League".