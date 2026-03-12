El centrocampista se ha retirado de la sesión del jueves dos días después de reaparecer ante el Tottenham

David Villa vuelve al Atlético de Madrid de la mano de Apollo

Compartir







Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid con Pablo Barrios. El centrocampista ha vuelto a sufrir un nuevo contratiempo físico y se ha retirado de la sesión de entrenamiento de este jueves, apenas dos días después de reaparecer ante el Tottenham tras más de un mes lesionado. A la espera de pruebas y novedades, todo apunta a que no estará disponible el sábado ante el Getafe CF debido a un contratiempo muscular.

Según informa el Diario As, Barrios "ha sufrido un pinchazo" en el entrenamiento de este jueves, realizado en Majadahonda, el primero de cara a la cita liguera del próximo sábado. El centrocampista arrancó la sesión con el grupo y trabajando con normalidad, pero durante el tramo final de la misma, cuando se postulaba como titular ante el Getafe, notó un pinchazo y se marchó al interior de las instalaciones del club.

Diego Pablo Simeone tampoco ha podido contar este jueves con Sorloth, Marcos Llorente ni Rodrigo Mendoza. El noruego no estuvo presente "por motivos personales", según informó el club, mientras que Llorente trabajó en el gimnasio tras el duro pisotón de Richarlison ante el Tottenham, que le dejó con el tobillo sangrando. En principio, todo invita a pensar que sí estará disponible para jugar el sábado ante el Getafe.

Las lesiones de Pablo Barrios en el Atlético de Madrid

El centrocampista se lesionó el pasado 5 de febrero ante el Betis, en La Cartuja, en los cuartos de final de la Copa del Rey. En teoría iba a estar cerca de tres semanas de baja, pero su dolencia se alargó más de lo previsto y no reapareció hasta este martes 10 de marzo, cuando salió en el minuto 70 del partido ante el Tottenham.

PUEDE INTERESARTE Polémica en la Real Sociedad y lluvia de críticas por el reparto de entradas de la final de Copa del Rey

Pieza clave en el centro del campo de Simeone, Barrios se había perdido los dos partidos europeos ante el Brujas, los dos partidos de Copa ante el Barça y las cinco últimas jornadas ligueras ante el Betis, el Rayo, el Espanyol, el Oviedo y la Real Sociedad. Este sábado apuntaba al once ante el Getafe, pero todo apunta a que tampoco estará disponible.

A falta de pruebas, su ausencia supone un contratiempo importante en los planes de Simeone. No sólo a corto plazo, sino también con vistas a la final de la Copa del Rey, que se disputará el próximo 18 de abril en La Cartuja.