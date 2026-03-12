El exjugador entra en el nuevo Consejo de Administración, que aprueba una ampliación de capital de 100 millones

Ya es oficial: David Villa vuelve al Atlético de Madrid. El club rojiblanco ha confirmado este jueves la composición del nuevo Consejo de Administración, en el que destaca la figura del futbolista valenciano tras la entrada de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario. Villa, de hecho, ya aparece en la foto oficial del consejo rodeado de otras personalidades como Miguel Ángel Gil Marín o Enrique Cerezo.

Durante la Junta General Extraordinaria también se ha acordado "una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros", según el club "con la intención de invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte", y una "modificación de los Estatutos con la finalidad de adaptar el gobierno corporativo a la nueva composición del capital social tras el acuerdo con Apollo Sports Capital".

El nuevo Consejo de Administración pasa a estar integrado por Enrique Cerezo como presidente, Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado y los consejeros Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa, mientras que Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario.

En cuanto a Villa, Su paso como jugador por el cuadro colchonero se redujo a apenas una temporada, pero el recuerdo y su huella son imborrables. No en vano, fue fundamental para ganar LALIGA, en la que el asturiano formó una pareja letal junto con Diego Costa. Ahora, el exdelantero, que forma parte de una agencia de representación (DV7) y es propietario del Benidorm, ha consumado su regreso a la entidad colchonera de la mano de Apollo.

"Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo", expresó el jugador en los medios oficiales del club.

Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo seguirán manteniéndose al frente de la S.A.D., como poco, durante los tres próximos años, en los puestos de consejero delegado y presidente, respectivamente. Durante este tiempo, además, ambos tienen prohibido vender el porcentaje accionarial que ambos poseen (un 10% y un 3%, respectivamente).

Sea como fuere, el regreso de David Villa a la entidad responde a la intención de Apollo de rodearse de gente conocedora del fútbol español, de figuras representativas de LALIGA y, también, conocedores del mercado local. En este sentido, el asturiano aportará mucho conocimiento del fondo de inversión estadounidense.

En lo meramente deportivo, David Villa jugó 47 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, con la que logró anotar 15 goles y cinco asistencias. Su participación fue clave para que el Atlético de Madrid levantara un título liguero histórico. Además, fue finalista en aquella fatídica final de la Champions.