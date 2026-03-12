Fran Fuentes 12 MAR 2026 - 08:21h.

El Milan acordó su fichaje en 20 millones, por lo que la oferta sería superior

Duro revés de Simeone a Álex Baena en el Atlético de Madrid

Compartir







El Atlético de Madrid buscará reforzar el eje de la zaga el próximo curso. Cuti Romero era uno de los grandes objetivos, y la situación del Tottenham, tras el ridículo en la UEFA Champions League y su posible descenso de la Premier League, pone al argentino a tiro. Sin embargo, no es el único nombre que la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany tiene en la lista como posible refuerzo de cara al verano que viene. Otro de los futuribles es Mario Gila, jugador de la Lazio con pasado en la cantera del Real Madrid.

Así lo adelanta el diario AS. Y es que el central barcelonés se está mostrando como uno de los defensores más fiables de la competición. Pese a que el conjunto laziale arrastra una trayectoria de resultados y juego irregular, y está lejos de los puestos europeos, el zaguero se está consagrando como un jugador de máxima élite. Es por eso que el Atlético de Madrid se ha fijado en su desempeño y le ve como una opción de rendimiento inmediato de cara al próximo verano.

Sin embargo, tendrá competencia. Y es que el AC Milan dejó bastante encarrilado el fichaje de Mario Gila el pasado mercado de invierno. Sin embargo, la operación no se llegó a concretar finalmente y el jugador confirmó su continuidad en el conjunto romano hasta final de temporada. Se habla de que todo quedó acordado para verano, pero en principio apuntan a También el Inter de Milán estableció contactos con el entorno del jugador para tratar de abordar su incorporación. Sin embargo, todo apuntaba a que la escuadra milanista iba un paso por delante.

El Atlético de Madrid tendrá que subir la oferta del Milan por Mario Gila

En este sentido, la operación con el Milan estaba acordada en una cifra que rondaría los 20 millones de euros, incluyendo objetivos. Sin embargo, para que la Lazio decida venderlo al club rojiblanco, se entiende que debería subir la oferta. En Italia se habla de una oferta en torno a los 30 millones de euros, una cantidad que los colchoneros podrían asumir para que el jugador no firme por el Milan.

Mario Gila entrará en su último año de contrato. Si el equipo romano quiere ingresar algún tipo de contraprestación por su traspaso, tendrá que afrontar su venta cuanto antes el próximo verano. Y es que el futbolista, que firmó hasta el 2027, siente que su etapa en el Estadio Olímpico de Roma ya ha finalizado, por lo que buscaría una salida en la próxima ventana de traspasos. Eso sí, el Real Madrid permanece muy atento a la operación. Y es que el clbu blanco se guardó un porcentaje del 50% en caso de futura venta. Es decir, que de esos 30 millones, el Real Madrid se embolsaría unos 15 'kilos'.