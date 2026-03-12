La defensa de Roberto Gómez a Fede Valverde, "el Juanito del siglo XXI" según Arbeloa

Miguel Casado 12 MAR 2026 - 07:00h.

El Real Madrid encarriló la eliminatoria de octavos de final contra el Manchester City en el partido de ida en el Bernabéu gracias a un hat trick de Fede Valverde. El capitán blanco sorprendió a toda Europa sacando a relucir al máximo su faceta goleadora. El pasado viernes ya 'ensayó' con el tanto en Vigo que dio la victoria a los suyos en el último minuto en LALIGA, pero lo del encuentro de Champions superó cualquier deseo inimaginable.

Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid, se mostró "feliz por él" en la rueda de prensa tras el encuentro. "Feliz por lo pesado que soy con él, por las chapas que le pego", reconocía entre bromas antes de calificarle como "el Juanito del siglo XXI".

"Representa lo que es el Real Madrid a la perfección. La afición, si se siente reflejada en alguien, es en Fede Valverde. Se lo merece mucho y estoy súper feliz por él", sentenciaba.

Thibaut Courtois, su compañero y asistente en el 1-0, habló en la misma dirección. "Creo que está bastante muerto. Pero bueno, Fede es un bólido que sigue corriendo. La verdad que ha jugado mucho de lateral esta temporada, de extremo, ayudando por dentro... Nos ayuda mucho", aseguraba el belga.

Y los tertulianos de ElDesmarque Madrugada no se quedaron atrás al elogiar el partido del uruguayo.

Las palabras de Roberto Gómez sobre Fede Valverde

Especialmente, Roberto Gómez quiso recordar los malos momentos que ha pasado el '8' merengue esta temporada. "Este futbolista ha sido criticado e insultado por la afición del Real Madrid. La prensa le ha maltratado. Las mayores pitadas que ha recibido un futbolista con Vinicius del Real Madrid han sido para Valverde. Es más, parte del periodismo ha pedido que se fuera, que no tenía que volver a vestir la camiseta del Real Madrid. El chaval ha estado en una situación... Y ahora venís a poneros la medalla", expresaba el periodista en una auténtica reivindicación del futbolista.

Ricardo Reyes reconocía que, ahora, entendía "el hecho de que no quería jugar de lateral". Y es que, como analizó Pablo López en el programa de Cuatro, su acierto goleador fue "brillante".

"En el primero, el control es extraordinario. Es verdad que luego Donnarumma piensa que está fuera del área y retira la mano. El segundo es un zurdazo fantástico. Y en el tercero, el sombrerito y la definición es de altísima calidad", comentaba el tertuliano, que deslizaba que el tanto anotado en Balaídos podía haber sido "un punto de inflexión. A lo mejor ha conectado al equipo".