Thierry Henry se rinde a Thiago Pitarch: “Quizás si me pongo su camiseta, me ayude a recuperar el pelo”

Saray Calzada 12 MAR 2026 - 00:32h.

Pitarch hizo un buen partido ante el City y Thierry Henry se rindió por su actuación en 'CBS Sports Golazo'

El Real Madrid hizo un partido muy sólido ante el Manchester City y se lleva una ventaja importante de cara a la vuelta. Fede Valverde acaparó todos los focos con su hat-trick, pero hubo otros jugadores que también firmaron un gran partido. Thiago Pitarch fue uno de ellos. Álvaro Arbeloa decidió apostar por el chaval de la cantera para un partido tan importante como este y no se equivocó. El jugador hizo una buena actuación y hacerlo así en un partido europeo hace que leyendas del fútbol como Thierry Henry tomen consciencia de él y se sorprendan al ver su nivel en un encuentro como este.

El exjugador del FC Barcelona es comentarista y habló de él en 'CBS Sports Golazo' y preguntó hasta cómo se pronunciaba su apellido porque desconocía su existencia. "Quiero hablar de... no sé cómo pronunciar su nombre, Pitarch. Porque me fijé en él con atención esta noche. ¡Qué partido! Corría por todos lados. Y no sé qué llevaban en esa camiseta. No sé qué pusieron en esa camiseta. De verdad que no. Obviamente es broma lo que voy a decir, porque no quiero usar esa camiseta. Pero quizá si me la pongo, me ayude a recuperar el pelo".

El francés también comentó el gran partido del Real Madrid. "Soy muy del Barça, del Barcelona. Pero hay que reconocerle mucho mérito al Madrid. Nadie lo vio venir. Y nadie vio a Valverde marcar un hat-trick. Cualquiera que dijera que sabía que Valverde iba a marcar un hat-trick miente. Pero quiero hablar del esfuerzo colectivo que hicieron hoy. Así se ganan los partidos. Todos defendían para todos. Y Valverde tiene su recompensa. Porque ha sido un gran servidor del club. Y marcar tres goles no es algo que le pase a él. Así que hay que reconocerles el mérito".

"Sé que es una camiseta que pesa. Pero no sé por qué, cuando se la ponen, parece que los jugadores son diferentes. Es diferente. Y hay que reconocerles ese mérito. Porque, ahora mismo en la ida, no esperaba esto del Real Madrid. Así que, aunque me duela decirlo, bien hecho".