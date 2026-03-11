Celia Pérez 11 MAR 2026 - 23:36h.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha pasado por los micrófonos de Movistar para analizar la victoria de su equipo ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El técnico blanco ha destacado el gran encuentro de Fede Valverde, ha comentado la lesión de Mendy y ha valorado la reacción del Bernabéu con Vinicius tras fallar el penalti.

Resultado: "Mejor de lo que pensabais. Muy feliz por lo que ha disfrtuado el Bernabéu y los jugadores, se merecen una noche como esta por lo que han sufrido y por todo lo que han trabajado hoy".

Pesimismo: "Está claro que las sensaciones que recibíamos de fuera no eran de mucha confianza por este equipo y estos jugadores, se ha demostrado somos el Real Madrid y no hay que darle por muerto nunca".

Plan de juego: "Sabíamos muy bien cómo juega el City, cómo juega Pep, lo que siempre intenta buscar, hemos intentado cerrar muchas líneas de pase, muchos espacios, no saltar, que es lo que ellos buscan, encontrarte a la espalda pero sabíamos que si les esperábamos, girábamos y les buscábamos la espalda les podíamos hacer daño".

Fede Valverde: "Da igual donde le pongas. Yo me canso, soy muy pesado de hablar con él. Para mí es el Juanito del siglo XXI, es el referente del madridismo, todo lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde. se merece una noche mágica como esta".

Penalti fallado: "Me ha gustado la reacción del Bernabéu, cómo ha ovacionado a Vinicius. Me gusta mucho porque si alguien se repone de los golpes es él. Para mí, una gran felicidad tenerle".

Lesión de Mendy: "Sí. No sabemos aún qué es, no tiene buena pinta, agradecerle el esfuerzo porque yo era el primero que sabía que corría un riesgo después de tanto tiempo parado darle dos partidos, no era lo mejor, he asumido ese riesgo con él y le agradezco el esfuerzo y el rendimiento. Una pena su lesión".

Thiago Pitarch: "Le he dado la enhorabuena por el partido que ha hecho. Hay que valorar a los canteranos, que no han costado 30 ni 40 ni 50 millones pero son chicos que sienten el Real Madrid, son chicos con mucha capacidad. Se dejan el alma. Está siendo un gran orgullo verles competir y jugar, que demuestren al mundo de lo que son capaces".

Si la eliminatoria está hecha: "Si algo queda mucho es la clasificación, se lo he dicho a los jugadores, esto no está terminado, sabemos lo que nos esepra en Mánchester, el equipo que tiene el City y lo gran entrenador que es Pep, seguro que en a vuelta vuelve a tener sorpresas".