El motivo por el que Mendy fue sustituido al descanso contra el City por Fran García

El recibimiento de la afición del Real Madrid como nunca se había visto: desde dentro y la reacción de los jugadores

Al Real Madrid le salió todo en el primer tiempo ante el Manchester City. La actuación estelar de Fede Valverde, con hat-trick incluido, hizo que los de Álvaro Arbeloa se fueran al descanso con un colchón de goles, pero no todo fue positivo. Al regreso del vestuario se vio como Fran García estaba preparado para salir y Mendy se quedaba sin saltar de nuevo al terreno de juego tras salir titular.

En 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE adelantaban lo que le sucedía al francés. Se quedó sin salir en el segundo tiempo por "precaución" tras sentir un “calambre en la pierna derecha”. Por evitar que esto pudiera ir a más salió el lateral español.

El lateral izquierdo venía de ser titular ante el Celta de Vigo y repetía ante el Manchester City. Anteriormente a esto su último partido fue el cuatro de enero. Desde entonces ha estado fuera por problemas musculares, como casi toda la temporada y tras un partido y medio de momento ha sentido señales en su cuerpo que debe parar. Habrá que esperar para ver si esto se queda en un susto o de nuevo Mendy debe parar por lesión.

El francés ha vivido un calvario de lesiones desde que llegó al Madrid. En momentos ha sido importante por su aportación defensiva, pero su regularidad no ha existido. Se ha hablado en varias ocasiones de que podría abandonar el equipo blanco, pero algo ha visto Álvaro Arbeloa en él para ponerle por delante de Fran García en un partido tan importante como este ante la ausencia de Álvaro Carreras por sanción.

Mendy hizo un buen partido ante el City. Tapó a los atacantes por la banda izquierda y neutralizó el peligro por su zona. El equipo de Pep fue incapaz de generar peligro por su lado, pero solo duró 45 minutos en el verde.