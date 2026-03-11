Celia Pérez 11 MAR 2026 - 22:12h.

El francés siguió el encuentro desde uno de los palcos del club blanco

Valverde aprovecha la asistencia de Courtois tras el grave error de O'Reilly y la actuación inexplicable de Donnarumma

El Santiago Bernabéu está viviendo este miércoles una de sus grandes noches. El Real Madrid ha brindado una gran primera mitad, con triplete de Fede Valverde, ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League que ha hecho vibrar a todos los aficionados blancos, incluido Kylian Mbappé. El francés, fuera del equipo por lesión, ha estado en un palco del estadio blanco y ha celebrado por todo lo alto los goles de su equipo.

Y es que la gran noche de Fede Valverde no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos a su compañero Kylian. El ariete ha sido captado por las cámaras de Movistar saltando y alzando su brazo para festejar uno de los goles del charrúa. Una celebración de lo más eufórica en el partidazo del equipo esta noche.

La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 20 encuentros y el delantero francés participó en 12. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo la pasada semana.

Días en los que llevó a cabo trabajo específico de recuperación en París junto a preparadores del Real Madrid: el galo Sébastien Devillaz y el español Willy Zurdo, fisioterapeuta del club y medalla de plata en los JJOO de Río 2016 en gimnasia rítmica.

Un proceso que continúa ahora en Valdebebas tras volver el domingo de París y que aún no deja del todo claro cuándo será la vuelta del francés. Su retorno, aún dependiendo de las sensaciones del futbolista, apunta a ser más posible en la vuelta contra el Manchester City del próximo 17 de marzo.