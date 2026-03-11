Compartir







Vuelven las noches de magia al Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League, un viejo conocido al que se ha enfrentado hasta en diez ocasiones durante el último lustro. Lo hará plagado de dudas y tras llegar a esta ronda de octavos tras haber pasado previamente por el playoff, donde se tuvo que medir al Benfica.

Ante los lusos, el cuadro madridista ganó los dos partidos: se impuso 0-1 en Da Luz y volvió a ganar en el Bernabéu una semana más tarde por 2-1. La eliminatoria, al igual que casi todos los partidos de los últimos meses, dejó muchas dudas desde el punto de vista futbolístico, por lo que este doble duelo ante el City se antoja clave para el devenir del curso.

Posibles rivales del Real Madrid en Champions League

Lo cierto es que el Real Madrid no tuvo suerte en el sorteo de octavos de final del pasado 27 de febrero. Un sorteo en el que ya quedó definido todo el cuadro hasta la gran final, que se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

En octavos se mide al Manchester City, que no está en su mejor momento de los últimos años, pero es un rival mucho más potente que su otra opción, que era el Sporting CP. En caso de eliminar al City, el Real Madrid se mediría en cuartos de final al ganador del Atalanta-Bayern, una eliminatoria que ya está más que decidida después de que los alemanes ganaran 1-6 en el partido de ida, disputado este martes en Bérgamo. Es decir, que si el Madrid avanza, se medirá al Bayern en cuartos.

El camino del equipo de Álvaro Arbeloa hasta una posible final no es nada sencillo, ya que la mayoría de equipos potentes están en su lado del cuadro. Si consigue eliminar al City y consiguiera eliminar también al Bayern, en semifinales se mediría a PSG, Chelsea, Galatasaray o Liverpool. Los dos primeros juegan entre sí este miércoles, mientras que el Galatasaray sorprendió al Liverpool en el partido de ida.

Eso sí, el Real Madrid evitará hasta una posible final a equipos como el Barcelona, el Atlético o el Arsenal, que tienen un cuadro mucho más favorable para poder plantarse en la cita de Budapest del próximo 30 de mayo.