Alineaciones confirmadas en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe al Manchester City para abrir la eliminatoria de octavos de final de la Champions League, que se decidirá de manera definitiva el próximo martes en el Etihad Stadium. Pese a las especulaciones en las horas previas, Álvaro Arbeloa apuesta finalmente por un 4-4-2 con Brahim Díaz como compañero de Vinicius en ataque en un once marcado por las bajas, mientras que Pep Guardiola deja pocas sorpresas.

Once del Real Madrid: bajas y novedades

Arbeloa llega a la cita nada menos que con siete bajas, varias de ellas de vital importancia. No puede contar por lesión con Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Carreras, Militao, Alaba ni Dani Ceballos, todos lesionados. La gran duda es si apostaría por reforzar el centro del campo o metería a Gonzalo o Brahim en ataque junto a Vinicius, y finalmente se ha decido por el malagueño junto al brasileño. En defensa recupera a Rüdiger y Huijsen como pareja de centrales, dejando a Asencio en el banquillo, mientras que Mendy se afianza en el costado zurdo por delante de Fran.

Así pues, el Real Madrid sale de inicio con Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinicius.

En el banquillo madridista esperarán su turno Lunin, Fran González, Carvajal, Camavinga, Gonzalo, Asencio, Fran García, Mastantuono, Diego Aguado, Cestero, Manuel Ángel y Palacios.

Once del Manchester City: bajas y novedades

Pep Guardiola, por su parte, sale con un once de plenas garantías, ya que sus únicas bajas son Gvardiol y Kovacic por lesión.

El Manchester City sale de inicio con Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodrigo Hernández, Bernardo Silva; Savinho, Semenyo, Doku; y Haaland.

En el banquillo del cuadro inglés estarán de inicio Trafford, Bettinelli, Reijnders, Stones, Aké, Marmoush, Cherki, Nico González, Ait-Nouri, Matheus Nunes, Foden y Alleyne.