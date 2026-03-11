Acudir al Santiago Bernabéu costará entere el doble y el quíntuple respecto al Etihad Stadium

El duelo entre el Real Madrid y el Manchester City se ha convertido ya casi en un clásico en la Champions League. Este miércoles, españoles e ingleses abrirán la eliminatoria de octavos de final en el Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta se disputará el próximo martes en el Etihad Stadium. Dos duelos similares que tienen, eso sí, una enorme diferencia en los precios de sus entradas.

Los precios del Real Madrid ante el Manchester City

Durante las últimas horas han aparecido varias críticas en las redes sociales porque la diferencia es realmente sorprendente. El Real Madrid, uno de los clubes más caros para ver el fútbol en España y con un recinto que tiene una capacidad cercana a los 78.000 espectadores, ha fijado sus precios para el partido de ida entre 84 y 312 euros para los socios no abonados y entre 120 y 445 euros para el público general.

Para ese mismo partido, los aficionados visitantes del Manchester City que estén en lo más alto del Santiago Bernabéu pagarán 51 euros (44 libras).

Las entradas del Manchester City ante el Real Madrid

La diferencia es aún más grande si nos fijamos en el partido de vuelta, que se jugará en un Etihad Stadium donde ya estará habilitada la tribuna norte, que eleva la capacidad del recinto a unos 61.000 espectadores.

Los socios del City podrán comprar entradas, al cambio de moneda, entre 43 y 78 euros, mientras que los precios para el público general serán de entre 55 y 90 euros. Esa cifra desciende aún más para los menores de 18 años, que tendrán que pagar entre 25 y 60 euros al cambio.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que sucede algo así. Y no sólo con el Real Madrid, sino con casi todos los equipos españoles. La diferencia con los clubes ingleses es evidente, pero se agranda aún más si el rival es una entidad alemana. De hecho, el pasado mes de septiembre la hinchada del Athletic ya se quedó alucinada cuando el Borussia Dortmund les ofreció 2.300 entradas a un precio de 18,50 euros, irrisorio en comparación con las cifras que, durante los últimos años, nos hemos habituado a ver en cualquier competición de nuestro país.