Saray Calzada 11 MAR 2026 - 20:35h.

Real Madrid TV enseñaba las caras de algunos jugadores al ver el recibimiento de su afición

Noche grande en el Santiago Bernabéu y el recibimiento a los jugadores del Real Madrid estuvo a la altura de lo que se espera de ellos en el campo. Las cámaras de ElDesmarque captaron cómo los fans del club blanco iban encendiendo bengalas a su paso y les daban ese último aliento antes del partido. Real Madrid TV dio otra visión de la llegada y grabó desde dentro del autobús la reacción de los jugadores al ver cómo los madridistas les apoyaban.

Se pudo ver las caras de concentración de Dani Carvajal o Vinicius o la de Tchouameni y Rüdiger que fueron algo más expresivos y se les veía contento con lo que veían en las calles aledañas al Santiago Bernabéu.

La apuesta de Arbeloa contra el City

Poco antes de la llegada de los jugadores al estadio se conocía el once con el que saldrá el Real Madrid a pelear por estar en los cuartos de la Champions League. Álvaro Arbeloa apostaba por la cantera un partido más y Thiago Pitarch parece que se ha ganado su confianza absoluta porque ha salido por delante de Eduardo Camavinga. En la defensa era Dean Huijsen el que acompañaba a Antonio Rüdiger en el centro de la zaga y en la banda izquierda Mendy, que ha estado desaparecido prácticamente toda la temporada por lesiones y en un partido tan exigente como este sale de titular.

En la delantera estará Vinicius acompañado por Brahim Díaz. Gonzalo García se cae del once tras ser la pareja habitual del brasileño desde que se lesionara Mbappé. Arbeloa le da confianza con esto al jugador marroquí después de apenas haber disputado minutos tras regresar de la Copa África. Fue uno de los mejores jugadores del torneo y llamaba la atención el poco hueco que tenía en su equipo en donde había partido que se quedaba hasta sin calentar en la banda.