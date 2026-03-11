Saray Calzada 11 MAR 2026 - 21:33h.

El gol del Madrid comenzó tras un gran pase de Courtois desde el área

El recibimiento de la afición del Real Madrid como nunca se había visto: desde dentro y la reacción de los jugadores

Álvaro Arbeloa y Pep Guardiola elegían a sus mejores once jugadores para el partido de ida de los octavos de la Champions. En los primeros minutos se veía que había mucho respeto y sin querer cometer errores, pero el Manchester City cometió uno gordo en el minuto 20 de partido. Fede Valverde aprovechó un gran paso de Courtois desde el área y O'Reilly y Donnarumma pusieron de su parte para que el Real Madrid se adelantara en el marcador.

El lateral derecho del City se despistó con el uruguayo que le entró por detrás viendo como el balón volaba por encima de él. Al mismo tiempo Donnarumma intentaba salir a la carrera del jugador del Real Madrid con alguna duda y su error más grosero llegó cuando se fue al suelo estando el área y retiró las manos cuando llegó al futbolista blanco cuando llevaba el balón el los pies.

El auto pase que se hizo Valverde se fue algo escorado, pero desde ahí, con la portería vacía no falló para hacer el 1-0 ante el equipo de Pep Guardiola. El Real Madrid había comenzado bien el partido, concediendo pocas ocasiones. Las que llegaban eran por la banda derecha con Trent sin tener esa capacidad de defender. Todos los jugadores de Arbeloa trabajaban para recuperar el balón y tenían por momentos el dominio.

Doblete de Valverde en menos de media hora

Uno de los jugadores más destacados estaba siendo Valverde. No solo por su gol, sino por lo que estaba aportando al equipo. Aplicado en tareas defensivas y ofreciéndose en ataque entre líneas y haciendo desmarques al espacio, como llegó el primer gol.

El segundo del Madrid también llevaría su firma. Esta vez llegó por la banda izquierda tras una jugada con Vinicius. El brasileño le filtró un pase en profundidad, Rúben Dias tocó y se la dejó muerta en el área para que el uruguayo la cruzara e hiciera el 2-0 en el minuto 27.