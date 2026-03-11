Celia Pérez 11 MAR 2026 - 23:09h.

Kylian Mbappé estalla eufórico al celebrar un gol de Fede Valverde desde el palco del Bernabéu

La lucha de plaza extra en Champions League acaba de dar un giro favorable para España. El Real Madrid ha conseguido imponerse al Manchester City en la ida de los octavos de final gracias al triplete de Fede Valverde. Una gran noche en el Santiago Bernabéu que además permite a LALIGA adelantar a la Bundesliga en hacerse con la plaza, teniendo en cuenta a su vez el empate del Bayer Leverkusen ante el Arsenal

¿Cómo va la lucha por la quinta plaza de Champions League?

Tras los resultados de este miércoles, España suma 18.031 puntos y supera a Alemania, que suma 18.000 puntos y cae a la tercera posición. A pesar de la derrota del Manchester City, Inglaterra tiene prácticamente asegurada una plaza adicional para la próxima Champions, mientras que la otra en discordia se la disputarán seguramente entre españoles y alemanes, quedando Italia casi descartada.

Inglaterra sigue mandando en lo más alto de la tabla y tiene el liderato asegurado al 100% para la plaza extra. Esto provoca que tan sólo haya en juego el segundo puesto, en dónde España ahora está por encima por poco de Alemania.

Pendientes de Europa y Conference League

La clasificación está muy pendiente también de lo que pasará en las otras dos competiciones europeas. Mañana en Europa League, el Real Betis se mide al Panathinaikos y el Celta de Vigo lo hace ante el Olympique de Lyon, mientras que por representación alemana, el Stuttgart lo hará ante el Oporto y el Friburgo ante el Genk.

En el caso de la Conference, el Rayo Vallecano se enfrenta al Samsunspor y por parte alemana, el Mainz 05 lo hace ante el Sigma Olomouc.

De su participación en estos torneos dependerá (y mucho) el futuro del fútbol de su país. En caso de que los españoles logren llegar más lejos que los alemanes, los nuestros superarán a Alemania en esa segunda plaza, permitiendo que el quinto de LALIGA EA SPORTS vaya a la previa de Champions League.