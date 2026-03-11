Rueda de prensa posterior al Real Madrid-Manchester City

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, atendió a Movistar tras la dura derrota de su equipo ante el Real Madrid (3-0) en la ida de octavos de final de la Champions League. El técnico español destacó la eficacia blanca en el primer tiempo e insistió en un par de ocasiones en que el partido "no fue tan malo como el resultado", pero estuvo marcado por completo por el hat-trick de Fede Valverde.

Valoración del partido: "El resultado es contundente. Nos quedan 90 minutos más. Tengo la sensación de que no ha sido tan malo, tres veces han llegado y tres goles en la primera mitad por la calidad. La transición siempre la tienen. La cantidad de veces que hemos llegado a línea de fondo, los primeros minutos e incluso en la segunda parte, nos ha faltado probablemente el último pase. Han defendido bien, muy bajos, solidarios. El resultado es duro, porque hemos empezado bien. Es tiempo para cenar, descansar y ya nos iremos animando".

Faltó rematar las oportunidades y detalles: "Los detalles se pueden buscar de un lado u otro, pero si llegas a línea de fondo y tienes cuatro o cinco jugadores en el área, es una cuestión de buen pase. Y las hemos tenido. Cuando haces un gol te animas. Nos ha faltado ese último momento. Igual lo veo dentro de un rato y digo que no, pero tengo la sensación de que el partido no fue tan malo como el resultado dice".

No encajar el 4-0, clave: "Sí, con tres es difícil imagina con cuatro. Intentaremos ver con nuestra gente, generar buena dinámica con nuestra gente".

El partido de Fede Valverde: "El mejor del partido de la han dado imagino, ¿no? Jugador fantástico, no sé cuántos roles ha hecho. El segundo y tercer gol, muy buenos goles".