Dicen que el Santiago Bernabéu se transforman en las noches de Champions League. Que se respira un ambiente especial, que la grada gana verticalidad, que el campo se vuelca. Que el Real Madrid ejerce de rey, en definitiva. Un aura distinto, un aura del que se ha empachado por completo Fede Valverde, artífice indiscutible de la goleada ante el Manchester City (3-0) para encauzar el camino hacia cuartos de final. Una de esas noches para el recuerdo.Dicen que el Santiago Bernabéu se transforman en las noches de Champions League. Que se respira un ambiente especial, que la grada gana verticalidad, que el campo se vuelca. Que el Real Madrid ejerce de rey, en definitiva. Un aura distinto, un aura del que se ha empachado por completo Fede Valverde, artífice indiscutible de la goleada ante el Manchester City (3-0) para encauzar el camino hacia cuartos de final. Una de esas noches para el recuerdo.

Fede Valverde, hat-trick para la historia

Arrancó el partido con ritmo, con empuje con ambiente. De esas noches que uno intuye que van a pasar cositas. Con un Real Madrid intenso, que ya era bastante más que los últimos partidos, y con un City muy vertical cada vez que tenía la pelota.

Doku se convirtió en la pesadilla de Trent y hasta tres balones consecutivos se pasearon por el área de Courtois sin encontrar rematador y Bernardo Silva disparó cerca del palo Y de repente, 2-0: pase de Courtois, Valverde se come a O'Reilly, Donnarumma quita la mano dentro del área para el primero; Vinícius y Brahim se asocian, Rúben Dias habilita y Valverde cruza con la zurda ante Donanarumma.

En un visto y no visto, a los ingleses se les caía el techo del Bernabéu encima. Sin saber cómo, se veían superados y con la eliminatoria cuesta arriba. Y todavía quedaba lo mejor: un pase de Brahim y un sombrerito espectacular de Valverde para firmar su hat-trick particular justo antes del descanso. Eficacia máxima.

Courtois para, Vinicius perdona la sentencia

Arrancó la segunda mitad sin Mendy y con un paradón de Donnarumma a Brahim Díaz para evitar el cuarto. A partir de ahí, el City se fue adueñando de la pelota y el Madrid se quedó sin gasolina para salir al contragolpe. O'Reilly falló sin portero a la salida de un córner y Courtois tapó uno de los pocos disparos de Semenyo al palo corto.

Vinicius tuvo el 4-0 en sus botas tras una cabalgada en solitario que provocó un discutible penalti de Donnarumma, vaya noche la del italiano, pero el meta se rehízo deteniendo el lanzamiento al brasileño, que recibió pitos de la grada y acabó pidiendo perdón. No fue su noche.

La última media hora fue cuestión de aguantar. Ayudó que el City sólo amenazara con balas de fogueo. Rüdiger rozó un gol en propia y luego evitó el tanto de Haaland a bocajarro, aunque sin duda la más clara la tuvo O'Rilley, quien metió la puntera en el borde del área pequeña tras una maniobra imperdonable de Pitarch. Ahí estaba Courtois, que lo mismo asiste que saca un pie inverosímil. Queda la vuelta, pero el Real Madrid viajará a Mánchester con un resultado de ensueño.