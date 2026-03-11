Compartir







El Real Madrid ha dado un paso de gigante hacia los cuartos de final de la Champions League tras golear al Manchester City en el partido de ida de octavos (3-0). Un partido que ha tenido a Fede Valverde como protagonista indiscutible, autor el charrúa de un hat-trick en la primera mitad para el recuerdo de las noches europeas del Santiago Bernabéu.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Real Madrid en la ida ante el Manchester City.

Courtois (9): ya no solo para, sino que también asiste. Suyo fue el pase a Valverde en el 1-0 en un primer tiempo con poco trabajo. Sí que lo tuvo en la segunda mitad, con una buena parada a Semenyo y, sobre todo, un pie milagroso para evitar el 3-1 a O'Reilly tras una pérdida de Pitarch.

Alexander-Arnold (4): de lejos, el jugador que más sufrió en defensa. Doku le hizo un lío un sinfín de veces, sobre todo en la primera mitad, con constantes ayudas de Valverde. Algo más entonado en la segunda. Sustituido en el 83'.

Rüdiger (7): alguna duda con balón, pero creció en la segunda parte. Evitó un gol de Haaland a bocajarro y se mostró fiable cerrando espacios por dentro.

Huijsen (7): entre él y Rüdiger contuvieron a Haaland de maravilla, más por trabajo colectivo que por acciones individuales. Sin errores con y sin balón después de varios partidos plagados de dudas.

Mendy (8): imperial ante Savinho y Semenyo. Tres recuperaciones, 3/4 en duelos y máxima fiabilidad defensiva durante la primera mitad. Se quedó en el banquillo en la segunda por molestias físicas.

Fede Valverde (10): uno, dos y tres. El primero por potencia, el segundo por llegada, el tercero con una maniobra fantástica dentro del área. Por si fuera poco, fue el mejor defensor en la banda derecha, con un sinfín de ayudas a Trent primero y a Carvajal al final. El partido de su vida.

Thiago Pitarch (4): le debe una cena a Courtois. Mucho despliegue defensivo, mucha ida y vuelta y mucha participación, pero cometió dos pérdidas imperdonables en la salida de balón, una de ellas definitiva ante O'Reilly que sacó Thibaut de manera milagrosa justo antes de ser sustituido en el 76'.

Tchouaméni (6): normalmente destaca en el medio porque es casi el único que defiende. Esta vez todos corrieron, todos ayudaron en tareas defensivas, todos juntaron las líneas y tuvo menos protagonismo.

Arda Güler (5): mucho trabajo defensivo en la banda izquierda y poca proyección ofensiva. Un gran pase a Vinicius desde campo propio en la acción del penalti y poco más. Sustituido en el 70'.

Brahim Díaz (7): de más a menos. Donnarumma le sacó una gran ocasión al inicio, asistió con toque sutil a Valverde en el 3-0 y el Donnarumma volvió a evitar su gol nada más arrancar la segunda parte, en la que acabó bastante apagado. Sustituido en el 76'.

Vinícius (4): generó el segundo gol de Valverde, aunque no le contará la asistencia, y generó un penalti que él mismo falló para hacer el 4-0 y cerrar por completo la eliminatoria en la segunda mitad y se llevó los pitos del Bernabéu. Antes había dejado alguna jugada desde su costado, pero a partir de ese penalti desapareció por completo.

Sustituciones del Real Madrid ante el Manchester City

Fran García (5): jugó toda la segunda parte y sufrió ante Semenyo de inicio. Le pillaron la espalda en alguna ocasión, aunque también dejó un par de acciones defensivas importantes.

Camavinga (5): sustituyó a Güler en el 70' y cumplió, sin más.

Mastantuono (SC): entró en el 76' por Brahim, tocó seis veces la pelota y perdió tres balones.

Manuel Ángel (SC): sustituyó a Pitarch, también en el 76' y apenas intervino.

Carvajal (SC): entró en el 83' por Trent y aguantó en defensa, que no es poco viendo sus antecedentes.