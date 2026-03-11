La reacción de Vinicius hacia la afición del Real Madrid tras fallar un penalti y escuchar pitos

Celia Pérez 11 MAR 2026 - 22:32h.

Donnarumma adivinó el disparo del brasileño

Kylian Mbappé estalla eufórico al celebrar un gol de Fede Valverde desde el palco del Bernabéu

El Real Madrid ha firmado esta noche un partido casi perfecto. Al menos en la primera mitad. El cuadro de Álvaro Arbeloa ha conseguido dar un paso firme en la eliminatoria ante el Manchester City gracias al triplete de Fede Valverde en la primera mitad, aunque también pudo ampliar distancias en la segunda parte por medio de un Vinicius que acabó fallando una pena máxima.

El penalti, que él mismo había provocado en una jugada en la que acabó derribado por Donnarumma, no terminó dentro del fondo de la red del City. El brasileño fue el encargado de ejecutarlo, pero no le salió del todo bien la ejecución y el meta italiano acabó adivinando el lanzamiento. Lo repelió y el balón lo recuperó el City provocando los pitos por parte de la grada del Santiago Bernabéu.

Fue entonces cuando el brasileño se disculpó con los aficionados blancos levantando su mano, provocando así la reacción de los seguidores que comenzaron a corear su nombre.

Eso fue después de una gran primera parte en la que un triplete de Fede Valverde, en los minutos 20, 27 y 42, daban la ventaja al Real Madrid ante el Manchester City. Un partido en el que el equipo dirigido por Pep Guardiola empezó generando más peligro, pero sin encontrar remate en el área, y se acabó viendo superado con tres zarpazos de un Valverde que anotó el primer triplete de su carrera deportiva.

Fue un noche que hizo vibrar al madridismo, incluido Kylian Mbappé. El francés, fuera del equipo por lesión, ha estado en un palco del estadio blanco y ha celebrado por todo lo alto los goles de su equipo. El ariete ha sido captado por las cámaras de Movistar saltando y alzando su brazo para festejar uno de los goles del charrúa. Una celebración de lo más eufórica en el partidazo del equipo esta noche.