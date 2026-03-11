Barça y Atlético se podrían cruzar en cuartos y el Real Madrid se mediría al Bayern

Uno por uno y notas del Real Madrid ante el Manchester City, dos sobresalientes y tres suspensos

Los octavos de final de la Champions League llegan a su ecuador. Y los equipos españoles, esta vez sí, han respondido a lo grande ante los ingleses. El Atlético de Madrid y el Real Madrid llevarán una ventaja de tres goles ante Tottenham y Manchester City, respectivamente, mientras que el FC Barcelona tendrá que ganar al Newcastle en el Camp Nou. Los tres vislumbran ya sus posibles cruces en la siguiente ronda europea.

Resultados de la Champions League en la ida de octavos

El Galatasaray dio la primera sorpresa de estos octavos ante el Liverpool tras ganar 1-0 en Estambul. Este martes, además, el Atlético de Madrid consiguió una gran goleada ante el Tottenham (5-2) y el Bayern aplastó a la Atalanta (1-6). El Barça, en cambio, sólo consiguió un empate en Newcastle (1-1).

El miércoles arrancó con otra sorpresa: el empate entre el Leverkusen y el Arsenal (1-1) gracias a un polémico penalti para los ingleses en el tramo final. En el turno de noche, el Real Madrid aplastó al Manchester City (3-0), el PSG hizo lo propio con el Chelsea (5-2) y el Bodo/Glimt protagonizó otro contundente y sorprendente 3-0 ante el Sporting CP.

Cuadro de Champions League 2026 y posibles cruces

A la espera de los resultados de los partidos de vuelta, que se disputarán durante la próxima semana, los días 17 y 18 de marzo, ya se vislumbran los posibles cruces de cuartos de final.

Por el lado derecho del cuadro, habría un PSG-Galatasaray, siempre y cuando los turcos consigan aguantar en Anfield ante el Liverpool. El partido de ida se disputaría en París.

La segunda eliminatoria está bastante encarrilada: Real Madrid-Bayern. Los blancos tendrán que hacer valer su gran resultado en Mánchester, mientras que los germanos lo tienen hecho ante la Atalanta. La vuelta se disputaría en Múnich.

La tercera está algo en el aire, pero invita a pensar en un posible Barcelona-Atlético de Madrid. Para ello, los azulgranas tendrían que ganar al Newcastle en casa y los rojiblancos, aguantar en Londres. La vuelta se disputaría en el Metropolitano.

Y la cuarta eliminatoria también alberga algunas dudas, pero invita a pensar en un Bodo/Glimt-Arsenal, siempre y cuando los ingleses consigan ganar al Leverkusen en el duelo de vuelta y los noruegos no se desmoronen en Lisboa.

Las idas de cuartos de final se jugarán los días 7 y 8 de abril, mientras que los partidos de vuelta se disputarán una semana después, el 14 y 15 de abril, apenas tres días antes de la final de la Copa del Rey.