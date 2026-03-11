Havertz marcó en el 89' tras un penalti con contacto mínimo

Gil Manzano la lía en un Galatasaray - Liverpool de Champions con sorpresa

No está siendo una jornada especialmente positiva para los arbitrajes en esta ida de octavos de final de la Champions League. El martes, Gil Manzano tuvo muchísimo protagonismo -para mal- en el triunfo del Galatasaray ante el Liverpool. Por la noche, Serdar Gözübüyük perdonó dos rojas al Tottenham en el duelo ante el Atlético. Y este miércoles, Ibrahim Çaglar Uyarcan ha decidido el encuentro entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal con un penalti muy riguroso en el tramo final.

El Leverkusen se había adelantado en el marcador nada más comenzar la segunda parte con un cabezazo de Andrich a la salida de un córner, rematando libre de marca en el segundo palo. A partir de ahí, los gunners buscaron la remontada con más ganas que brillo y generando poco peligro sobre la portería local. Hasta que llegó la ayuda arbitral.

El penalti a favor del Arsenal en Leverkusen

En el 85', el colegiado turco decretó penalti de Tillman sobre Madueke. El jugador del Arsenal se había adentrado en el área desde el costado diestro del ataque de los ingleses, mientras que el futbolista del Leverkusen se lanzó al césped para intentar arrebatarle el esférico. En directo, parecía haber penalti de Tillman, pero las repeticiones muestran que el contacto es mínimo.

Para sorpresa de todos, desde el VAR no avisaron al árbitro principal para corregir la acción. Tillman no toca el esférico, pero tampoco le da con el pie a Madueke. La única posible infracción es un derribo con la cadera a su tobillo. Y ahí, seguramente, se agarró el VAR para que no tuvieran que revisar la jugada en el monitor.

Havertz anotó el 1-1 definitivo desde los once metros, por lo que la eliminatoria queda completamente abierta para la vuelta, que se disputará el próximo martes en el Emirates Stadium de Londres.

En las redes sociales, a todo esto, ya había muchos comentarios al respecto contestando al vídeo del penalti. Desde "piscinazo épico" a "vaya robo", así como otros que no entendían que el VAR no entrara a revisar la acción. "Le toca un poco con el culo y eso evita la intervención del VAR, pero para mí eso no es suficiente", decían los comentaristas de Movistar en la retransmisión.