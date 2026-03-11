Alarma en el FC Barcelona por el estado físico de la plantilla y primeras consecuencias

Lesiones, cúmulo de partidos, poca gasolina y poco banquillo en el equipo de Hansi Flick

El FC Barcelona está jugando con la 'luz de reserva' encendida. Los de Hansi Flick llevan varios partidos consecutivos evidenciando que les falta gasolina, van muy justos a nivel físico y no tienen profundidad de banquillo. Las lesiones y el cúmulo de partidos son dos de los principales motivos para que los azulgranas empiecen a pagar las primeras consecuencias de su situación física en un momento crucial de la temporada.

Ante el Newcastle, el Barça se volvió a ver superado por el ritmo de los ingleses, que impusieron la velocidad que más les interesaba. Un días antes, en San Mamés, el cuadro blaugrana acabó exhausto para ganar al Athletic. Y días antes, se quedó a las orillas de remontar ante el Atlético en un duelo en el que se les vio sin gasolina durante casi toda la segunda parte.

Por qué el Barcelona va justo físicamente

Ese duelo ante el Atlético fue, probablemente, el primero en el que se empezaron a evidenciar los problemas físicos del equipo. Acabó fundido el primer tiempo, pero el gol de penalti de Raphinha le dio alas para el segundo. Consiguió anotar el tercero, pero se quedó sin fuerza y no realizó ni un tiro a puerta en los últimos 20 minutos. En San Mamés sólo realizó dos disparos a portería. Y en Newcastle, otros dos antes del penalti.

El primer motivo parece evidente: las lesiones. Este martes, ante el Newcastle, Flick sólo tenía en el banquillo a cuatro jugadores de campo del primer equipo, sin contar con un Gavi que todavía no está para jugar ni con un Eric que tenía molestias. No hay profundidad de banquillo. Y eso que hay muchos futbolistas que no estaban llamados a tener un rol importante y llevan varias semanas acumulando minutos determinantes, como Gerard Martín, Cancelo, Marc Bernal o Ronald Araujo.

Los lesionados del Barça, el calendario y las rotaciones

Balde, Koundé, Frenkie de Jong y Christensen están lesionados. Gavi lleva sin jugar desde el mes de agosto y reaparecerá en los próximos días, pero deberá ir poco a poco. Marc Bernal y Eric volvieron tocados de Inglaterra. Araujo acabó sustituido y ya estuvo un mes fuera por sus problemas mentales. Y por si fuera poco, jugadores determinantes como Pedri o Raphinha acaban de superar distintas lesiones y todavía no están al cien por cien.

A esto hay que añadir que el Barça ha jugado un partido clave ante el Atlético de Madrid por la Copa, un partido clave ante el Athletic por LaLiga y un partido clave ante el Newcastle por la Champions en cuestión de siete días. Máxima exigencia, tres competiciones y sin margen para rotar.

A nivel individual, Lamine Yamal es de los pocos que está consiguiendo destacar estos últimos días. La pólvora se ha mojado arriba, con Ferran Torres sin marcar desde enero, Lewandowski arrastrando problemas físicos y Rashford sin terminar de explotar. Bernal se ha afianzado en el once ante la baja de Frenkie. Fermín y Olmo en la mediapunta y Lewandowski y Ferran en la delantera son dos de las pocas posiciones que dan margen a las rotaciones.

El domingo, el Barça recibirá al Sevilla en un partido que debería servir para rotar, pero las opciones son limitadas. El miércoles, habrá que salir con todo ante el Newcastle. Luego llegará al Rayo al Camp Nou. Tres partidos seguidos en casa para coger algo de aire antes de un parón de selecciones en el que la gran mayoría de futbolistas se marcharán a sus respectivos países.