Diego Páez de Roque Madrid, 11 MAR 2026 - 17:21h.

Henry criticó la actitud de Araujo en el gol del Newcastle

El FC Barcelona logró empatar en el último minuto en St James' Park. Lamine Yamal igualó el encuentro desde el punto de penalti en un partido, pero cerca estuvieron de marcharse al Camp Nou con un resultado en contra.

El Newcastle tuvo las ocasiones más peligrosas del encuentro, convirtiendo en MVP a Joan García e incluso estrellando el balón con el palo. Lograron ver portería a falta de dos minutos para que el marcador reflejase el minuto 90.

Este llegó en una jugada colectiva del conjunto inglés que terminó rematando Harvey Barnes libre de marca tras un buen centro de Jacob Murphy. Un fallo incomprensible que dejó totalmente retratado a Ronald Araujo.

Tras el partido, el central uruguayo del FC Barcelona explicó por qué llegó tarde a su marca después de tener que empezar la acción fuera del terreno de juego por unas molestias.

"No entiendo el reglamento. Si estoy acalambrado no puedo entrar arrastrando. No entendí la decisión del árbitro que me mandó para fuera otra vez. No pude llegar al área. Mo entiendo lo que decidió el árbitro", mencionó.

La crítica de Henry a Araujo

El charrúa ha sido objeto de críticas por su mal posicionamiento y actitud en el tanto del Newcastle. Una de las voces más autorizadas como es Thierry Henry, analizó la pasividad del defensa y su mal posicionamiento.

"No está donde se supone que debe estar", comenzó diciendo el exjugador del FC Barcelona. "El Newcastle tenía la pelota, estás jugando fuera de casa, están peleando y no estás jugando bien", continuó.

La leyenda del fútbol francés señaló la posición de Raphinha, que estaba ocupando el lateral derecho donde debía estar Araujo. Mientras el centrocampista estaba hablando con Raphinha para colocarlo, Araujo aún no había llegado a la zona defensiva.

"Podría haber corrido y volver en posición", mencionó Henry mientras mostraba el mal posicionamiento y aseguraba que "tuvo tiempo para volver a su posición".

Dejó claro que incluso el Newcastle llegó a frenar la jugada para hacer un 2 vs 1 en banda, con lo que Araujo tuvo aún más tiempo para colocarse correctamente.

"Me da igual lo que diga la gente de si el 0-0 era buen resultado. Le das al rival la oportunidad de estar 1-0 por estar todo el rato dudando. En el fútbol, cuando empiezas a pensar ya se ha acabado. Necesitas verlo antes, especialmente en defensa", concluyó.

Pero Henry no ha sido el único que ha criticado la actitud de Ronald Araujo en el gol del Newcastle y muchos aficionados se han sumado a esto. Además, tras sus declaraciones señalando al árbitro, Mr. Asubío también se pronunció contra el central uruguayo.

"A ver Sr Araújo, entiendo que no compartas lo de que el árbitro te mande fuera, pero decir que no llegas al área por ese motivo es mentira y ahora comparto el vídeo. Si no llega al área fue por su propia decisión, cada palo que aguante su vela", comentó en su cuenta de X.