Eric García podría llegar al choque contra el Sevilla

El Barcelona se va de St James Park sin Gerard Martín y no duda en cumplir el sueño de un niño

Hansi Flick necesita de todos sus jugadores para el tramo más decisivo de la temporada. Después de caer en las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el conjunto culé ya se centra en LALIGA y en la Champions League, con la vuelta contra el Newcastle en el Spotify Camp Nou tras el empate en el St James' Park.

Debido a la gran carga de minutos, se ha podido apreciar a los jugadores del Barcelona muy fatigados en los últimos partidos. Pedri, que acaba de volver de una lesión, no parece estar listo para disputar un partido completo al máximo nivel. De Jong estará varias semanas lesionado, y Marc Bernal terminó con molestias en Newcastle.

Eric García podría estar contra el Sevilla

Ante esta complicada situación, el FC Barcelona espera poder recuperar a algunos de sus jugadores tocados. Gavi podría reaparecer este domingo frente al Sevilla después de muchos meses de lesión. Eso sí, su vuelta se dará de manera progresiva, sumando minutos sueltos en los primeros minutos.

Peor el hombre que puede reaparecer y partir como titular en LALIGA frente al equipo hispalense es Eric García. No disputó ni un minuto contra el Newcastle por unas molestias, pero no han ido a más y podrá estar contra el Sevilla.

Según ha podido saber ElDesmarque, el defensa -que puede ejercer como centrocampista- ha pasado pruebas médicas esta mañana en la ciudad deportiva del FC Barcelona.

La mejor noticia es que se ha descartado una lesión y tiene una sobrecarga en los isquios. Se le ha aconsejado descansar para ver cómo evoluciona esas molestias y decidir si llega al partido contra el Sevilla, pero no se descarta su presencia.

Por esta razón es probable que desde el club ni siquiera compartan un comunicado médico de lesión, ya que esta está descartada, aunque están valorando esta decisión.