El centrocampista podría volver contra el Sevilla

Xavi Espart, la nueva solución del Barcelona en defensa desde La Masía

El regreso de Gavi a los terrenos de juego está más cerca que nunca. El Barça atraviesa las semanas más exigentes de la temporada y el equipo se ha visto mermado físicamente en los últimos encuentros, siendo el mejor ejemplo el choque contra el Newcastle.

Además, el centro del campo es la zona más preocupante en el equipo de Hansi Flick, sumando muchas lesiones -como la actual de Frenkie De Jong- y jugadores fatigados, tal y como se mostraron ayer Pedri o Marc Bernal.

El regreso de Gavi a los terrenos de juego puede suponer un soplo aire fresco para el mediocampo. Y muchos meses después -desde agosto de 2025- podría cumplirse en los próximos días.

Gavi podría volver contra el Sevilla

El centrocampista lleva varios días entrenando junto a sus compañeros y ya se sentó en el banquillo del St James' Park en Champions League. Según ha informado Mundo Deportivo, dentro del club se está señalando el partido del Sevilla como su regreso. Tal y como cuenta el medio, es un partido propicio para su regreso por el nivel emocional que supone que el de Los Palacios se enfrente al equipo de su tierra, además de su pasado bético.

Hansi Flick ha dejado muy claro en diferentes ruedas de prensa que no quiere correr ningún riesgo con Gavi después de sufrir varias lesiones de larga duración. El partido del próximo domingo a las 16:15 en el Spotify Camp Nou podría ser el encuentro donde el '6' sume sus primeros minutos. Dependerá del transcurso del choque, pero el técnico alemán es consciente de todo lo que puede aportarle al equipo.

El encuentro contra el Sevilla será especial, no solo por el posible regreso de Gavi tras su larga lesión, sino por el aumento en el aforo del Camp Nou.

Ayer, el club catalán informó acerca del 'favor' del Ayuntamiento a la entidad, tras haberle otorgado la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1C del Spotify Camp Nou.

Con el permiso para utilizar estos espacios y la zona del Gol Norte, el club ha anunciado que el aforo disponible del Spotify Camp Nou se amplía hasta los 62.652 aficionados.