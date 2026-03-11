Fran Fuentes 11 MAR 2026 - 10:38h.

Si por algo se caracteriza el FC Barcelona, tanto actualmente como a lo largo de su historia reciente, es por su gran apuesta por los centrocampistas. Aunque casi siempre son jugadores criados en La Masía, es habitual que salgan a buscar refuerzos, ya sea de perfiles marcadamente diferentes, como Paulinho, Arturo Vidal o Ivan Rakitic, como futbolistas que se adaptan perfectamente a su idea como Frenkie de Jong o Pedri. En este sentido, el club otea la incorporación de un futboilsta de marcada vocación ofensiva, y viejo conocido de Hansi Flick, como Julian Brandt, del Borussia Dortmund. Y llegaría gratis, como Marcos Senesi.

Así lo adelanta Sky Sports Alemania. Es cierto que el club tiene en nómina a un buen puñado de mediocentros (a saber: Frenkie de Jong, Marc Casadó, Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo, Fermín López y, cuando se recupere Gavi). Sin embargo, la posibilidad de aprovechar una gran oportunidad de mercado con un jugador de contrastada experiencia es difícil de dejar pasar. Hace años que siguen al alemán, y ahora podría darse su incorporación... sin pagar ningún coste de traspaso.

Y es que Julian Brandt acabará contrato con el Borussia Dortmund el próximo 30 de junio. Así las cosas, el jugador y su padre, que también es su representante, tuvieron una reunión con Nico Kovac, entrenador del Borussia, y Sebastián Kehl, director deportivo, para comunicarles su decisión de no renovar. Posteriormente, Lars Ricken, director general deportivo del club, comunicó que el jugador saldría el próximo 1 de julio: "Estuvimos hablando y hemos acordado no extender el contrato que vence". De este modo, la intención del futbolista sería abandonar la Bundesliga y aventurarse en una nueva experiencia.

La baza que tiene el Barcelona con Julian Brandt por encima de sus rivales

Por lo tanto, el futbolista llegaría gratis, sin pagar traspaso alguno al club, aunque seguramente tendrán que recurrir a las famosas primas de fichaje para tratar de convencerle. Sin embargo, no es el único club que anda detrás de él. Y es que el Arsenal también estaría buscando la incorporación del futbolista para reforzar su parcela ofensiva. Los gunners, además, serían capaces de ofrecer un salario mucho más elevado que el Barcelona.

A partir de aquí ya entran en juego las cuestiones personales. Y es que el FC Barcelona es un club al que pocos pueden decirle que no. Ahí entrará el deseo particular del futbolista. Lo que sí es una realidad es que su novia es catalana, y que Julian Brandt lleva meses aprendiendo español, en teoría, para poder comunicarse mejor con ella. Sin embargo, esto puede apuntar a otra dirección, que es la posibilidad de que elija jugar en España.

Del mismo modo, Hansi Flick le conoce de haberle llevado a algunas convocatorias con Alemania, aunque con él no jugó muchos partidos. Sea como fuere, la operación añadiría un extra de profundidad a la plantilla del Barcelona, ya que el alemán puede desenvolverse tanto en la mediapunta como en cualquiera de los dos extremos. Serían más opciones para un equipo que, ya de por sí, cuenta con bastantes alternativas tanto en el centro del campo como en la delantera.