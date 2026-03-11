Miguel Casado 11 MAR 2026 - 08:12h.

Los culés rescataron el empate en el último minuto del partido

Ronald Araujo explica por qué no llegó a tiempo a defender el gol: "No pude llegar al área"

El FC Barcelona no pasó del empate en St. James Park, en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle (1-1). Los de Hansi Flick rescataron las tablas en el último suspiro del partido, cuando Dani Olmo provocó un penalti que Lamine Yamal se encargó de transformar, pero no dejaron buenas sensaciones en la reaparición en la competición continental.

Tal y como explicó el técnico alemán en la rueda de prensa posterior, se percibió cansancio en los jugadores culés. Y no es para menos, pues vienen de una semana muy exigente con la vuelta de las semis de Copa del Rey ante el Atleti y un duro duelo en San Mamés el pasado fin de semana.

El equipo inglés pasó por encima de los de la Ciudad Condal en cuanto a intensidad y, además de rozar la victoria, avisó de que aprovecharán una ligera relajación de los catalanes para meterse en la siguiente ronda.

No lo creía así Nacho Peña, quien, en ElDesmarque Madrugada, auguró la clasificación del FC Barcelona. "El Newcastle solo ha necesitado tapar a los dos mediocampistas, a Pedri y a Bernal, para meter en muchos problemas al Barça. ¿Qué pasa? Que tiene el partido de vuelta en el Camp Nou, y ahí el FC Barcelona se va a imponer", decía el periodista en el programa de Cuatro.

La advertencia de Nacho Peña al FC Barcelona

Eso sí, lanzaba una advertencia a los barcelonistas para las próximas semanas. "Donde sí va a tener problemas es como se encuentre en la siguiente ronda con el Atlético de Madrid o en la siguiente con el Arsenal. Es decir, al Barça, en Europa, no le da. En cuanto le pille un equipo con hechuras, y no solamente con ganas e intensidad como el Newcastle, va a tener serios problemas", aseguraba.

Roberto Gómez se tomaba a risa la predicción de su compañero de tertulia, al que calificaba como "el 'Rapel' de ElDesmarque" y criticaba el negativismo en torno al Barça: "Todo son trampas: en la ronda siguiente cae. Y si no cae en la siguiente, en el otra".

Pero Ricardo Reyes ponía los puntos sobre las íes para contestar al extremeño. "No hace falta hablar del futuro, hablemos del presente, y en el presente es una realidad que el Barça no está bien. Ni Raphinha está bien, ni Lamine está bien, Eric no ha jugado, Joan García ha estado bastante dubitativo...", sentenciaba el presentador del formato deportivo.