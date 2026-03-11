Roberto Gómez exige unas disculpas a Xavi tras la 'guerra' con Joan Laporta por el caso Messi

Miguel Casado 11 MAR 2026 - 08:58h.

El exentrenador del Barça ha sido protagonista en los últimos días

Nacho Peña augura una clasificación del Barça pero avisa para las siguientes rondas: "En Europa no le da"

Compartir







La actualidad del FC Barcelona en los últimos días ha estado marcada por asuntos alejados de los terrenos de juego. Y es que con las elecciones a la presidencia este domingo, la campaña ha acaparado todos los focos. Más aún cuando autorizadas voces como la de Xavi Hernández han alzado la voz, aunque el exentrenador lo hizo para culpar a Joan Laporta de impedir el regreso de Leo Messi en el año 2023.

El de Terrassa afirmó que el entonces presidente fue quien frenó la operación, aunque el propio candidato ha querido desmentirlo a posteriori. Pero Mateu Alemany, que en esos tiempos dirigía la parcela deportiva desde los despachos, dio la razón al exfutbolista en la previa del Atleti - Tottenham de este martes. "Xavi está en lo cierto. Nos dijeron que lo tenía".

Esa afirmación fue rescatada por Nacho Peña en ElDesmarque Madrugada, donde enumeró los integrantes de ambos 'bandos' para evidenciar la situación. "Ya lo ha dicho Xavi, Mateu Alemany lo ha confirmado, lo dijo el propio Laporta esa misma semana, por cierto, en vídeo y en declaraciones sacadas por la propia web del FC Barcelona y el entorno de Leo Messi ya está deslizando que también es así. El único que lo niega es Javier Tebas, después de que lo niegue Laporta dos años después de haberlo afirmado. Por favor, con estos datos analicen ustedes", comentaba el periodista.

Lorena Gómez, compañera de tertulia, ahondaba en el asunto. "Además, los precedentes de Laporta con esas mentiras alrededor de Leo Messi, que dice que lo va a renovar y al día siguiente lo ha cargado, y con el propio Xavi, que lo ratifica un día y a la semana lo echa y ya estaba negociando con Flick", atizaba en el programa de Cuatro.

Roberto Gómez iba un paso más allá y se mostraba "tremendamente decepcionado" por los ataques recibido por Xavi Hernández, "atacado tan indecente y miserablemente".

"Le han llamado mentiroso y con una serie de calificativos que no se merece nadie y menos un futbolista referencial, probablemente el mejor jugador español de todos los tiempos y capitán de la Selección Española. Que le pidan perdón", exigía el extremeño en el formato presentado por Ricardo Reyes.