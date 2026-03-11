Fran Fuentes 11 MAR 2026 - 09:29h.

La plaga de lesiones en defensa ha acelerado su debut con el primer equipo

El empate del FC Barcelona ante el Newcastle dejó ciertas dudas en general. La mayoría de jugadores rindió por debajo de su nivel habitual, y la eliminatoria se sentenciará en el partido de vuelta. Sin embargo, el duelo dejó una buena noticia: el debut de Xavi Espart. Este lateral derecho entró en el minuto 87 de partido y tuvo varias intervenciones que resultaron decisivas ante los continuos ataques del conjunto inglés. Un nuevo producto de La Masía del que Hansi Flick no ha tenido miedo de tirar ante las bajas en defensa y que sigue la estela de los Marc Bernal, Pau Cubarsí, Lamine Yamal y compañía.

Y es que, al igual que estos tres, Xavi Espart es de la generación del 2007. A sus apenas 18 años, ha debutado con nota en los últimos minutos de un partido que al FC Barcelona se le puso cuesta arriba. En el peor momento, el jugador sumó aplomo y se jugó sus 1.75 metros de altura en varias entradas y tapando el posible disparo de los rivales. Y, por si fuera poco, también lanzó al equipo al ataque en un par de ocasiones que tuvo el balón en los pies. Una actuación destacada en un momento de extrema necesidad.

Ante las recurrentes lesiones en defensa, con las bajas de jugadores como Jules Koundé, Andreas Christensen e incluso Eric García, a Hansi Flick no le ha temblado el pulso para echar mano de él cuando Ronald Araújo, lateral derecho de emergencia, necesitó el cambio en los últimos minutos. El resultado no pudo ser mejor.

Hansi Flick elogia la entrada de Xavi Espart: "Ha estado top"

El propio Hansi Flick elogió al chaval en sala de prensa: "¿Lo has visto? Ha entrado de manera fantástica en un momento muy difícil para nosotros. Ha estado top , también en el uno contra uno. Eso es lo que quería ver. Estoy muy feliz por él", comentaba. Por su parte, el propio jugador reconocía en el post partido que aún lo estaba asimilando: "La verdad es que debutar en Champions y en octavos es una locura que nunca podría haber pensado. La verdad es que estoy muy contento, es un sueño. Llevo desde pequeño aquí y vivir este momento ha sido increíble", admitía.

Sobre el partido, Xavi Espart cree que se llevan un buen resultado de St. James' Park: "Ya sabíamos que este campo es muy complicado, con un rival muy fuerte, sobre todo físicamente. Creo que hemos hecho un buen partido, ha sido muy igualado. hemos tenido la mala suerte de que nos han marcado. Pero bueno, creo que un empate aquí es un buen resultado. Tenemos la vuelta en el Camp Nou e iremos a por todas para ganar la eliminatoria", comentaba el joven

Así las cosas, Xavi Espart ya había entrado en hasta cinco convocatorias del primer equipo esta temporada, todas ellas en LALIGA, sin haber tenido la posibilidad de debutar. Además, sufrió una lesión de rodilla a finales del año pasado que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante más de tres meses. Ahora ha tenido la oportunidad, y ha sido inmejorable. De este modo Hansi Flick gana un nuevo efectivo para el tramo final de la temporada ante la plaga de lesiones en la línea defensiva.