El Barcelona salva el empate en el último instante ante el Newcastle

BarcelonaGerard Martín salió nuevamente de inicio en un encuentro de importancia del FC Barcelona. El lateral izquierdo, reconvertido a central por Hansi Flick, no vivió un encuentro cómodo en St James Park. Al igual que el resto de la zaga azulgrana, el físico del Newcastle y sus constantes centros laterales le pusieron en apuros. Además, 'el partido' del joven jugador catalán duró más si cabe.

Este periódico, presente en el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League, captó una curiosa imagen con Gerard Martín y un pequeño aficionado como protagonistas... cuando ya no quedaba nadie en el feudo inglés.

¿Por qué el Barcelona se fue sin Gerard Martín?

El FC Barcelona, con un risueño Lamine Yamal a la cabeza, abandonó el St James Park tras conseguir un valioso empate en la última acción del choque. El internacional español no se puso nervioso y allanó en demasía la eliminatoria para su equipo. Uno a uno, los futbolistas azulgranas fueron subiéndose al autobús, pero faltaba alguien.

Efectivamente, Gerard Martín. El ahora defensa central culé tuvo que irse en furgoneta del estadio acompañado del doctor Pruna y un miembro de seguridad del Barcelona. ¿La razón? El propio futbolista lo desveló: "El doping, el doping".

El defensa se retrasó hasta cuarenta minutos, saliendo así del escenario del partido al bode de la medianoche. Pese a las prisas, pues tenía que unirse al resto de la expedición azulgrana en el aeropuerto, Gerard Martín no dudó en pararse con un pequeño aficionado que estaba esperándole y cumplir su sueño: una firma de uno de sus ídolos en la elástica azulgrana.

