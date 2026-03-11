"Venía de Londres, había marcado St. James Park en su teléfono y siguió las indicaciones", explicó el Exeter City

Cómo podría tener España seis plazas en la Champions League la próxima temporada

Compartir







El partido entre el Newcastle United y el FC Barcelona, que acabó en empate, dejó una de esas historias que traspasan fronteras. Concretamente, la de un aficionado blaugrana que viajó desde España a Inglaterra, aterrizó en Londres y tenía la misión de llegar hasta el estadio de las hurracas. Acabó llegando a St James Park, sí, pero no precisamente al que está ubicado en Newcastle upon Tyne.

Según ha informado el Exeter City FC, un modesto club que milita en la tercera categoría del fútbol inglés, un aficionado español se presentó en los tornos de su estadio, que también se llama St James Park, con una entrada para ver el Newcastle-Barça.

PUEDE INTERESARTE Buenas noticias en Barcelona: Eric García no está descartado para el Sevilla

"El aficionado español, que viajó desde Londres, se presentó anoche en los tornos de la tribuna Adam Stansfield del Exeter City esperando ver a su equipo enfrentarse al Newcastle. Solo cuando mostró su entrada al personal se dio cuenta de su error", ha escrito el Exeter en sus redes sociales.

El aficionado del Barcelona que se equivocó de St James Park

Según explica el responsable de los aficionados del Exeter, uno de los voluntarios de su club explicó la situación a la entidad: "Había llegado esperando ver al Barcelona. No hablaba muy bien inglés, pero por lo que pudimos deducir, venía de Londres. Supongo que había marcado St. James Park en su teléfono y desde allí simplemente siguió las indicaciones. Estaba bastante decepcionado y un poco avergonzado, así que le conseguimos una entrada y pudo ver un partido en el auténtico St. James Park. Volvería en cualquier momento".

PUEDE INTERESARTE El Barcelona se va de St James Park sin Gerard Martín y no duda en cumplir el sueño de un niño

¿Cuál fue el problema? Que el estadio del Exeter City se llama exactamente igual que el del Newcastle United: St James Park. Eso sí, la distancia entre las dos ciudades es enorme, por lo que el error es más que importante.

PUEDE INTERESARTE Buenas noticias en Barcelona: Eric García no está descartado para el Sevilla

Este hincha del Barça viajó en un principio a Londres, ubicado al sureste de Reino Unido. Newcastle upon Tyne está en el norte del país, mientras que Exeter está en la otra punta, en la esquina suroeste de la isla. Concretamente, hay casi 600 kilómetros de distancia entre las dos ciudades. Al menos, eso sí, se llevó una invitación del club local para presenciar el partido de este martes ante el Lincoln City, que acabó con victoria visitante.