La operación del Real Oviedo con el nuevo fichaje que condiciona Joaquín Delgado y el Barça

Celia Pérez 11 MAR 2026 - 17:48h.

El club carbayón se hace con Santiago Londoño

Guillermo Almada no corrige un error frecuente y condena al Oviedo con un dato difícil de explicar

La temporada del Real Oviedo en Primera está siendo complicada. El equipo no termina de encontrar el rumbo, ni con la llegada de Guillermo Almada, tercer técnico al frente del proyecto, consigue salir de la zona baja. El tiempo se acaba y todo apunta a un destino que nadie le gusta imaginar. Pese a todo, el trabajo sigue en una dirección deportiva que habría cerrado una operación en la que está implicado, de forma indirecta, Joaquín Delgado.

La cuestión es que el delantero utrerano salió cedido al filial del Barcelona y allí está disfrutando de la confianza de Juliano Belletti. Con la camiseta culé está rindiendo a un buen nivel y habría generado un debate interno del club azulgrana por su continuidad, que tendría una opción de compra por él que ronda los cuatro millones de euros.

Propiedad del Real Oviedo, que amplió su contrato hasta junio de 2028, estaría pendiente de lo que pasaría con él para definir el futuro de otro futbolista: el de Santiago Londoño. Según cuenta el periodista Juan Velázquez de VinxTV, el club carbayón habría firmado la compra del 70% de los derechos del jugador a cambio de dos millones de euros.

En dicha operación incluye la cesión del delantero colombiano al Everton Viña del Mar hasta julio, con opción de ampliar hasta enero de 2027. Y ahí llega el condicionante con Joaquín Delgado, la ampliación de Santiago Londoño dependería de la posible venta de Joaquín al Barça.

La realidad es que parece difícil que el Barça vaya a pagar dicha cantidad por Joaquín Delgado, aunque nada es descartable. La posibilidad de hacer negocios con el jugador por parte de los catalanes es una opción que mantiene al Real Oviedo muy atento para el proyecto y para el futuro de hombres como el de Santiago.