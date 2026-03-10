Ángel Cotán 10 MAR 2026 - 11:05h.

El técnico carbayón no da con la tecla

La lucha por no descender, de infarto: 9 equipos, predicciones de Big Data y puntos estimados

OviedoEl Real Oviedo se trajo un punto de su visita a Cornellà. El conjunto carbayón, de más a menos, comenzó mandando pero el RCD Espanyol respondería y acabó empatando el encuentro. El resultado deja al equipo de Guillermo Almada con 18 puntos, colista de LALIGA EA Sports y a ocho puntos de la salvación. Una distancia que, a falta de once jornadas para el término del campeonato y teniendo en cuenta la dinámica azul, se antoja difícil de remontar.

Son muchas las causas que explican la mala temporada azul, aunque desde la llegada del entrenador uruguayo, un dato está condenando al Real Oviedo al temido descenso de categoría a LALIGA Hypermotion. Y se repite constantemente.

Guillermo Almada condena al Oviedo con un dato inexplicable

A las órdenes del técnico uruguayo, el equipo carbayón empezó ganando ante Alavés, Betis, Osasuna, Girona, Athletic, Real Sociedad (en Anoeta se llegó a poner 0-2) y Espanyol, consiguiendo un único triunfo ante el Girona; frente a Alavés, Betis, Real Sociedad y Espanyol sacó el empate y cayó ante Osasuna y Athletic.

Con el empate cosechado este lunes en el RCDE Stadium, el Real Oviedo continúa como colista de primera división con 18 puntos, a ocho de una permanencia que marca el Elche. En total, los azules tan solo han ganado tres partidos en las 27 jornadas disputadas hasta el momento.

"Buscábamos dar descanso a Ilyas Chaira y Hassan, que están con el Ramadán. Había que refrescar las bandas. Su alimentación ahora mismo no es la adecuada por circunstancias y los veía agotados", explicó Guillermo Almada en el estadio del Espanyol al ser preguntado por la suplencia de los dos extremos, titulares habituales a sus órdenes.

El Real Oviedo descansará este martes y el miércoles comenzará a preparar el partido del sábado (Carlos Tartiere, 18:30 horas) ante el Valencia, uno de los tres rivales junto a Real Sociedad y Girona que el equipo oviedista ha conseguido superar en la presente temporada.