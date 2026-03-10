El Real Oviedo, virtualmente descendido en marzo con una predicción del 97%

El Big Data otorga sólo un 3,1% de opciones de salvación a los carbayones

Guillermo Almada no corrige un error frecuente y condena al Oviedo con un dato difícil de explicar

La frase es tan dura como realista: el Real Oviedo está virtualmente en Segunda. Lo dice la clasificación, lo dicen los números, lo dice la lógica y lo dicen las predicciones. Y no por perder ante el Espanyol este lunes, sino porque sólo ha ganado tres partidos en toda la temporada y sólo ha logrado una victoria en las 20 últimas jornadas. Desolador.

El empate en Cornellá no hace más que agravar aún más la situación de un club cuyo destino parece irreversible. Son ya cinco jornadas consecutivas sin ganar, son sólo 18 puntos tras 27 jornadas disputadas. Si el Oviedo quisiera alcanzar los 40 puntos, cifra en la que estará probablemente la permanencia, tendría que lograr 22 puntos de los 33 que quedan en juego. Es decir, ganar al menos seis o siete partidos de once.

El Big Data coloca al Real Oviedo en Segunda al 96,9%

Una ilusión de resultados que, viendo lo sucedido hasta ahora, parece prácticamente imposible. Según las predicciones de Driblab, el Oviedo tiene ya un 96,9% de probabilidad de descender a LaLiga Hypermotion, por lo que sólo tiene un 3,1% de opciones de lograr la permanencia. De hecho, el Big Data augura que terminará el curso con cerca de 29 puntos, lejos de los 38 o 40 que se necesitarían para alcanzar la 16ª posición. Dicho de otra forma: necesita un milagro para evitar el descenso.

Las mismas predicciones de Driblab colocan al Levante (76%) y al Elche (45%) como los dos grandes favoritos para acompañar a los carbayones a la categoría de plata del fútbol español, y eso que los ilicitanos ni siquiera ocupan actualmente puestos de descenso. Los siguientes en la lista de Driblab son el Alavés (35%) y el Mallorca (32%), mientras que clubes como el Sevilla, el Girona o el Rayo están por debajo del 7%.

La situación de los asturianos, como decíamos, no es cuestión de un empate ante el Espanyol, sino de lo que ha sucedido a lo largo de todo el curso. El Grupo Pachuca decidió destituir a Veljko Paunovic tras la jornada 8 pese a que el equipo estaba fuera de los puestos de descenso. Y desde entonces, todo ha sido un desastre: Luis Carrión no ganó ni un solo partido en las siguientes ocho jornadas, pero es que Guillermo Almada sólo ha conseguido un triunfo en las once últimas. Y así, evidentemente, es imposible ser optimista y pensar en una posible salvación.