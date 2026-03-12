Celia Pérez 12 MAR 2026 - 01:04h.

El murciano venció por 6-1 y 7-6(2)

Carlos Alcaraz ve el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka y su reacción ya es viral

Carlos Alcaraz arrolló este miércoles a Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2) en el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) y se clasificó para los cuartos de final, donde le espera el británico Cameron Norrie. El tenista murciano, número uno del mundo, solo necesitó 1 hora y 30 minutos para someter a Ruud (n.13), en un partido mucho más plácido al que enfrentó en la ronda anterior con el francés Arthur Rinderknech (n.28).

Con la victoria de este miércoles, Alcaraz mejora el balance de enfrentamientos directos con Ruud, ahora de 6-1 a favor del murciano, que incluye la final del Abierto de Estados Unidos de 2022.

Además, fue la decimoquinta victoria de este 2026 para Alcaraz, que sigue invicto en la presente temporada (15-0) con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Estados Unidos y el ATP 500 de Doha.

Alcaraz hace lo que quiere

Ruud no jugó un mal tenis, pero no ganó un número suficiente de puntos para inquietar a Alcaraz. El noruego concedió sus dos primeros juegos al saque, con los que el murciano se puso rápidamente con un 4-0 a favor y el primer set encarrilado.

Con 5-1 al resto, Alcaraz firmó su tercer 'break' de la tarde en Indian Wells y se apuntó la manga en su segunda bola de set.

El español hizo lo que quiso en el desierto californiano. A un nivel altísimo, desplegó su habitual repertorio de voleas, globos y golpes imposibles para el resto de mortales, ante los que Ruud, impotente, no pudo más que reírse.

Más impresionante aún: ganó el 100 % de sus primeros 24 puntos con el primer saque, hasta su quinto juego del segundo set.

En esa segunda manga, Ruud se recuperó del descalabro, dio un paso al frente y se encargó al menos de defender su servicio. El noruego mantuvo la igualdad hasta forzar el desempate, pero al resto no pudo hacer nada: no dispuso de una sola bola de 'break' en todo el duelo.

Alcaraz disputó un 'tie-break' prácticamente perfecto, sin ningún interés de llevar el partido a un tercer set. No lo ganó en blanco por dos errores propios con Ruud ya vendido. En su segunda bola de partido, el murciano no perdonó.

Terminó con un 88 % de puntos ganados en el primer saque y un 67 % en el segundo. Con 33 golpes ganadores por 17 de Ruud y con 18 errores no forzados, por 22 del noruego.

"Jugamos muy bien los dos. Mi primer set, creo, fue incontestable, para ser honesto. Pero estoy realmente contento de haber podido jugar a ese nivel. Muy feliz de haber sacado adelante el partido y, ojalá, poder mantener este nivel en la próxima ronda", aseguró Alcaraz en declaraciones a pie de pista.