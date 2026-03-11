Saray Calzada 11 MAR 2026 - 23:57h.

Courtois ha salido en defensa de sus compañeros y ha desmentido algunas informaciones

El Real Madrid sorprendió al Manchester City y ganó 3-0 en el Bernabéu. El planteamiento de Álvaro Arbeloa se impuso al de Pep Guardiola y los jugadores del equipo blanco hicieron un gran esfuerzo colectivo durante todo el partido para llevarse esta ventaja de cara a la vuelta. Courtois fue uno de los jugadores que habló tras el encuentro y aprovechó para desmentir algunas cosas que se vienen hablando en los últimos meses.

El vestuario del Madrid ha estado en el ojo del huracán durante toda la temporada. Se comentó que a algunos pesos pesados no les gustaba Xabi Alonso y al final consiguieron que el club le echara y ahora el belga ha desmentido todo esto y que no les guste la táctica. Asegura que ellos son profesionales.

Courtois defiende la profesionalidad del vestuario del Madrid

"Yo estoy en mi casa y analizo lo que tengo que analizar con Llopis y sé lo que tengo que hacer mejor", comenzó diciendo sobre si se enteraba de las informaciones que se hablan del vestuario del Madrid. "Obviamente, no somos de Marte, pero no estamos pendiente de lo que decís. Muchas veces no tenéis razón. He leído cosas de gente que digo madre mía. Es vuestro trabajo y lo respeto. Pensáis que es una guardería y que nosotros hacemos lo que queramos y no es así. Nosotros respetamos a los entrenadores, a todo el mundo que viene. Muchas críticas son injustas y otras correctas y no tengo ningún problema en asumirlo", decía el portero belga.

Se acusó a algunos jugadores de ser los causantes de la salida de Xabi Alonso, pero Courtois lo ha querido desmentir. "Nadie ha hecho la cama a Xabi. Hemos trabajado bien, luego que si no nos gustaba la táctica o los vídeos . Yo he tenido a Conte que estaba una hora cada día ahí metido, pero somos profesionales y es mi trabajo", comentó el jugador del Madrid.