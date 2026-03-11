Saray Calzada 11 MAR 2026 - 23:10h.

Valverde habló del trabajo colectivo y de su mejor partido con el Real Madrid en 'Movistar'

Fede Valverde fue el protagonista del la victoria en la ida del Real Madrid ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. En el primer tiempo firmó un hat-trick y fue elegido el MVP del encuentro. El uruguayo ha ido de menos a más en la temporada y hablaba de ello en 'Movistar'.

"Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que nos apoya, aunque se una temporada difícil", comenzaba diciendo sobre el partido del Madrid.

Le preguntaron por si este había sido su mejor partido con la camiseta blanca. "Seguro, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre, pero sobre todo por el triunfo del equipo".

Fede Valverde destaca el trabajo colectivo

Habló de su actuación en el campo y de lo que le había pedido Álvaro Arbeloa. "Intento llegar, es lo que me pide el entrenador, que ataque. Hoy teníamos más jugadores para tener el balón e intenté atacar más y me han dado balones increíbles". Una de las claves del partido fueron los balones en largo y coger a la defensa por la espalda como sucedió en el primer gol. "Habíamos entrenado bastante cuando sacábamos de puerta que ellos iban a presionar uno a uno, somos rápidos arriba y lo aprovechamos bien".

Pero si algo destacó Fede Valverde fue el trabajo colectivo y la implicación de todos en defender y estar juntos. "Nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, cubrirnos las espaldas, si todos trabajamos juntos podemos conseguir grandes cosas".

Tienen una ventaja por delante de tres puntos, pero quedan todavía 90 minutos y en el campo del Manchester City. "Lo importante es el trabajo del equipo, el esfuerzo, sabemos que los partidos en Mánchester son muy complicados, tienen una afición que aprietan y tenemos que ir como si fuera 0-0".