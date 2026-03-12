Ángel Cotán 12 MAR 2026 - 08:58h.

El ahora presidente del CD San Fernando 1940 no niega lo evidente

Monchi se abre en canal por Antonio Puerta y Reyes: "Con Sevilla sin distinguir colores"

SevillaSevilla FC y Real Betis, Real Betis y Sevilla FC. Mires por donde lo mires, la rivalidad deportiva siempre conduce a desear 'lo peor' al otro dentro del terreno de juego. Y es que hay sentir a uno de los dos equipos para entender cómo se respira el fútbol en la capital de Andalucía: enemigos dentro, hermanos fuera. Tras muchísimos años defendiendo a la entidad rojiblanca, Monchi sabe cómo convivir con el bando verdiblanco. Y lo ha vuelto a demostrar.

El ahora presidente del CD San Fernando 1940 concedió una entrevista al espacio cofrade Al Cielo de 101 TV. Tras una intensa charla sobre su forma de entender la fe, el isleño tocó mínimamente lo deportivo, aunque como aficionado.

Monchi fue cuestionado por el Real Betis y reconoció lo evidente: "Bien, yo lo respeto, soy una persona que, evidentemente como buen sevillista, quiero que el Betis pierda un entrenamiento, pero yo siempre nombro al Real Betis Balompié por su nombre".

Monchi y el mal deportivo para el Betis... sin superar un límite

El dirigente cañaílla explica un sentimiento común entre béticos y sevillistas: "Tengo millones de amigos béticos a los que respeto, pero evidentemente en esa rivalidad totalmente, como diría yo, dantesca y dura que hay en esta ciudad donde los hermanos quieren lo peor para el otro en la parte deportiva... decir de un tipo que lleva 30 años en el Sevilla que no quiere que el Betis pierda es absurdo. Ojana, ojana. El Betis que pierda siempre, no pasa nada".

Eso sí, Monchi pone un límite. Al ser cuestionado por la posibilidad de un hipotético descenso del Betis a Segunda División, no duda: "No quiero que desaparezca porque hay mucha gente que vive de eso, pero que el Betis pierda, como los béticos buenos quieren que el Sevilla pierda. Mira, lo he dicho muchas veces, no porque creo que Sevilla merece que los dos equipos estén en Primera".

Por último, el que fuera director deportivo del Sevilla en su etapa dorada destacó el respeto que ha recibido por parte de los béticos en la calle: "Llevo muchos años viviendo en Sevilla y no he tenido nunca un problema por la calle, jamás he tenido un problema con un bético. Me han respetado. Imagino que cuando ganaba títulos pues me tenían coraje y cuando fallaba se ponían contentos. Y en San Fernando, desgraciadamente entre comillas, hay más béticos que sevillistas".