El Sevilla conoció la noticia de su detención este pasado martes

El Sevilla ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato de su jefe seguridad apenas horas después de conocerse su detención por el robo en un centro comercial. La entidad blanquirroja, tras once años de trabajo con el mismo encargado, buscará un nuevo responsable de manera inmediata.

Fue este pasado martes, tal y como adelantó Diario de Sevilla, cuando se conoció que Fernando Bernal fue detenido en un centro comercial de Nervión, cuando salía de un establecimiento en el que llevaba dos prendas de ropa y unas gafas de sol, valorados con un total de 800 euros, interviniéndosele además unos pequeños alicates.

Detectado por los servicios de seguridad del centro comercial, una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudió al establecimiento, lo detuvo y lo trasladó a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, pasando por los calabozos y quedando en libertad provisional a la espera de juicio. Durante la detención, no se identificó ni por su cargo actual ni por pertenecer al cuerpo policial.

En estas, tal y como ha adelantado Radio Sevilla, este miércoles, 24 horas después de conocerse el asunto, la relación entre la entidad blanquirroja y el citado jefe de seguridad ha finalizado, evitando así la espera a una resolución judicial en el caso.

Bernal, Policía Nacional en excedencia

Bernal, oficial de la Policía Nacional en excedencia, es el director de seguridad del Sevilla desde el año 2015, cuando interrumpió su labor en la Unidad de Intervención Policial (UIP) -más conocido como antidisturbios- para enrolarse en el club de Nervión como director de su departamento. Una de sus labores principales es la participación activa, en coordinación con las autoridades y los cuerpos de seguridad, de cada partido.

El delito de hurto, recogido en el artículo 234 del Código Penal, comprende penas de seis a 18 meses de cárcel si la cuantía supera los 400 euros, algo que ocurre en este caso. De no haberlo superado, no sería una pena de prisión, sino de multa de uno a tres meses. El director de seguridad del Sevilla tendrá que aclarar en un juicio lo sucedido próximamente, y se enfrenta a una posible pena.