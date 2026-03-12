Ángel Cotán 12 MAR 2026 - 07:12h.

El isleño no olvida el apoyo del Real Betis

Monchi reacciona a la compra del Sevilla de Sergio Ramos y admite una oferta de mercado: "Algún ruido"

Compartir







SevillaHay heridas que no se cierran. En la vida. El Sevilla FC moderno sufrió las pérdidas de Antonio Puerta y José Antonio Reyes, dos golpes del que todavía no se ha podido reponer. El recuerdo de estas dos leyendas rojiblancas sigue vivo, como se aprecia en ese baúl que acompaña al primer equipo allá donde juega, la fachada del Sánchez-Pizjuán o las anécdotas de los que les quieren. Siguiendo esa línea, Monchi vuelve a emocionarse.

El exdirector deportivo rojiblanco, y actual presidente del CD San Fernando 1940, concedió una entrevista al espacio cofrade Al Cielo de 101 TV en la que se abrió en canal al hablar de dos de las eternas leyendas del club hispalense. Y en esa emocionante vista atrás, Monchi no se olvidó del Real Betis.

El isleño recuerda lo vivido aquellos días con el antecedente de Atenas: "Eso muy un momento difícil, muy jodido. Además, en esto hay un antecedente que es el día anterior en Atenas. Lo de Antonio pasa un día 25, cuando se derriba en el campo un sábado jugando ante el Getafe. Yo no estaba, se casaba un amigo mío y estuve viendo el partido con otro buen amigo, Fede Quintero. Pasó lo que pasó, me vine para Sevilla, el domingo la noticia más dura...".

Monchi se abre en canal al recordar a Antonio Puerta y Reyes

Monchi recuerda que fue él quien tuvo que trasladar la noticia más dura a sus compañeros: "El lunes nos tuvimos que ir a Atenas porque teníamos partido de playoff de Champions y allí fue donde la noticia surgió. Yo tuve que comunicárselo a la plantilla porque el presidente estaba en el hotel de la UEFA pidiendo el aplazamiento del partido".

De regreso a Sevilla, el presidente del CD San Fernando ensalzó el apoyo del Real Betis en un momento tan duro para el sevillismo: "Tuvimos que ir de Atenas para Sevilla, el viaje imagínate como fue. Llegamos al Sánchez-Pizjuán y estaba la capilla fúnebre. Todo eso fue muy duro, prácticamente no dormimos en toda la noche. Con una ciudad prácticamente volcada, con Sevilla sin distinguir colores, totalmente volcada. Tanto la parte bética como la sevillista". Por último, Monchi se sinceró y reconoció que, ante casos como el de Puerta y Reyes, a veces es difícil creer: "Momentos muy duros. Por muy fuerte y creyente que sea uno, hay cosas que no se superan".