12 MAR 2026

Coincidió con José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en una actuación de Sara Baras

Aitor Ruibal lo tiene claro: "Lo que queremos es ganar títulos"

El Real Betis no entiende de fronteras ni de distancia. Y es que a más de 5.700 kilómetros la Peña Bética de Nueva York se ha convertido en un espacio donde los aficionados verdiblancos residentes en Estados Unidos se congregan para disfrutar, sufrir y celebrar los partidos del conjunto verdiblanco. Ubicada en el 540 E th Street, en pleno corazón de Manhattan, el restaurante Black Iron Burger, regentado por el empresario sevillano Víctor Ortega, se ha convertido en lugar de visita obligada para todos aquellos béticos que pasen de visita por la ciudad estadounidense. Y también para Isabel Díaz Ayuso.

Así pues, la visita institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Nueva York ha dejado espacio para una parada de color verdiblanco. Y es que, durante su agenda oficial en la ciudad estadounidense, la dirigente madrileña realizó un alto para disfrutar de un almuerzo en uno de los locales más conocidos entre la comunidad española en Manhattan.

El restaurante se ha consolidado como uno de los puntos gastronómicos de referencia para quienes buscan hamburguesas de calidad en la ciudad, y fue el escenario elegido para esta parada dentro de la intensa agenda institucional del viaje. Este almuerzo sirvió también como momento distendido dentro de una jornada marcada por reuniones institucionales y contactos destinados a reforzar la presencia económica y cultural de Madrid en Estados Unidos.

Isabel Díaz Ayuso coincidió en un evento con José Luis Sanz, alcalde de Sevilla

Durante la visita institucional, además, Isabel Díaz Ayuso coincidió con José Luis Sanz, alcalde de Sevilla. Según informa ABC, lo hizo en el acto de cierre del Festival de Flamenco de Nueva York, donde la bailaora Sara Baras actuaba como cierre de todo el evento. El mandatario sevillano, por su parte, acudió precisamente a la Peña Bética de Nueva York justo un día antes, por lo que no llegaron a coincidir. Sí lo hicieron en el evento de flamenco, donde, además, compartieron una breve charla con la artista de San Fernando.

Queda claro que la agenda política suele mandar, pero, de un modo u otro, siempre hay espacio para el Betis. Hay quien dice, medio en broma, medio en serio, que donde quiera que vas siempre te encuentras camisetas del Betis. Luego hay otros, como la señora presidenta de la Comunidad de Madrid o el alcalde de Sevilla, que van buscando el escudo de las trece barras incluso en Nueva York.