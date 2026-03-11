Aitor Ruibal lo tiene claro: "Lo que queremos es ganar títulos"

Pepe Jiménez Sevilla, 11 MAR 2026 - 18:47h.

Ángel Haro avisa sobre el futuro de Pellegrini: "No hay ninguna cláusula liberatoria"

Aitor Ruibal acompañó a Manuel Pellegrini en sala de prensa

Compartir







Aitor Ruibal, uno de los capitanes del Betis, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Panathinaikos en la Europa League. El lateral diestro, consciente de la importancia del encuentro en Grecia, comentó que "debemos ser muy inteligentes y sacar el máximo provecho".

"Creo que llegamos bien. Hemos tenido malos resultados en los últimos partidos, pero son baches que tienen todos los equipos. Lo importante es levantarse lo más rápido posible. Tenemos que sacar un buen resultado, siendo listos, con ganas", comenzaba argumentando el ya respetado futbolista del Betis.

El resto de declaraciones de Aitor Ruibal

El deseo de romper la inercia del equipo: "Partidos muy importantes, clave son todos. El equipo lo sabe, los próximos partidos son vitales, tenemos que estar bien y sacar provecho".

El objetivo del Betis: "La idea de los jugadores y del club es la de ganar títulos, en tres eliminatorias podemos estar en una final, pero debemos tener cabeza".