Aún no han arrancado las eliminatorias en la Europa League para el Betis, pero su afición confía, más que nunca, en la oportunidad de ganar el título. Para muestra, la "locura" realizada por Fernando, Christian y Sergio, tres socios béticos que ya tienen todo comprado para Estambul: "Desde julio".

"Es cierto que el equipo últimamente está regular, pero hemos tenido suerte con el sorteo, hemos caído en la parte del cuadro más asequible y esperemos que nos lleven a Turquía", dice Fernando antes de contarnos que la idea surgió cuando "iba conduciendo desde Cracovia -lugar donde se disputó la final de la Conference League el pasado año ante el Chelsea- y mi mujer iba mirándolo todo".

Confiados en el equipo, tanto Fernando, como Christian y Sergio, tienen señalados tanto los alojamientos como los vuelos y es que el propio Christian, aficionado francés del Betis, reconoce que dejó todo cerrado "en julio".

"Le dije a mi mujer 'vámonos a Turquía que no la quiero liar'", nos recuerda el aficionado galo antes de indicar que "siempre tengo fe en el equipo, además, creo que viajar con el equipo siempre es increíble. Hace poco estuve en Zagreb también".

A pesar de todo ello, este esfuerzo, "por encima de nuestras posibilidades", como admite el propio Sergio, tiene que ser con cabeza y es que el propio seguidor verdiblanco recuerda que "el año pasado fue con más locura, este año ha sido con más calma".

Esa calma no es más que la excusa para apostar por su equipo, guardándose la espalda ante reproches: "Es que sino, me matan". "Hemos intentando que, en caso de que no podamos llegar a la final, podamos reutilizar el viaje para unas vacaciones familiares o algo", reconoce.

La locura bética no tiene límites y aunque el equipo arranca este jueves sus eliminatorias, muchos ya están pensando en tener su sitio en la final.