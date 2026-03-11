Pepe Jiménez Sevilla, 11 MAR 2026 - 18:47h.

A Grecia viajan los mismos que a Getafe

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Panathinaikos

Compartir







Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de ida ante el Panathinaikos en la Europa League y, tras la derrota ante el Getafe, el chileno quiso mandar un mensaje de cordura ante este importante momento.

"El equipo llega muy bien, tuvimos la capacidad de saltarnos esa ronda intermedia y ha sido importante. Además, creo que llegamos con la ambición de llegar lo mejor posible. Ese mismo parón que tuvimos en Europa, nos permitió asentarnos en LALIGA y ahora estamos quintos a pesar de los últimos resultados", comenzaba argumentando el entrenador verdiblanco en una comparecencia compartida con Aitor Ruibal.

PUEDE INTERESARTE El portero que también fue jugador y que lloraba cuando le marcaban goles: la historia de Manu González y el Betis

El resto de declaraciones de Manuel Pellegrini

El cuadro del Betis: "Más que pensar al sitio donde puedes llegar, hay que demostrarlo jugando los partidos. El Panathinaikos es un equipo grande, si nos creemos que somos superiores a ellos, cometeríamos un error gravísimo".

Los últimos resultados del Betis: "Estoy contento con la temporada, seguimos quintos, llegamos a cuartos de la Copa del Rey, estamos aquí sin la eliminatoria previa... personalmente no tengo cuestionamiento a esta temporada. El año pasado también perdimos tres o cuatro partidos, siempre intentamos hacerlo bien sin pensar en el anterior. Nos falta rematar el año. Me parece que si estamos disgustados por un empate, me parece que es un cambio positivo de pensamiento. El fútbol es así, cada partido hay que estar sin recordar el anterior".

PUEDE INTERESARTE Cómo podría tener España seis plazas en la Champions League la próxima temporada

¿Defraudado por el juicio que recibe?: "El fútbol es así, podríamos poner 20 ejemplos, el fútbol es así, son cosas puntuales las que marcan los resultados, son equivocaciones... por eso es la actividad más popular del mundo".

El momento para reaccionar: "Este equipo siempre ha sabido reaccionar, nunca han sido rachas largas ni malas, son dos empates y una derrota, a nadie le gustó, pero este equipo ha demostrado que siempre se levanta".