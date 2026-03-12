Una cámara demuestra que Vinicius sí ofreció a Fede Valverde tirar el penalti antes de fallarlo

Javi Rayo 12 MAR 2026 - 09:05h.

Muchos aficionados se echaron encima del brasileño por tirar el penalti cuando Fede Valverde llevaba ya tres goles

En una noche redonda para el Real Madrid con Fede Valverde como protagonista estelar, el penalti fallado por Vinicius fue la única nota negativa. El brasileño tuvo en sus botas la oportunidad para dejar casi sentenciada la eliminatoria de Champions League ante el Manchester City pero erró desde los once metros. Aunque inmediatamente pidió perdón a la afición congregada en el Santiago Bernabéu, fueron muchas las voces que criticaron al jugador por no darle a Valverde la oportunidad de irse a casa con un póker de goles. Sin embargo, una cámara de TNT SPORTS demuestra una versión muy diferente de la acción.

Vinicius falló un penalti que habría significado el 4-0

En un vídeo que ha corrido como la pólvora en redes sociales, Vinicius parece ofrecer a Fede Valverde la oportunidad de tirar el penalti para redondear -aun más- una noche para la historia. Aunque no aparece en plano, el uruguayo debió decirle que no a su compañero y entonces fue cuando el propio Vinicius se dirigió hacia el punto de penalti para tirar, y fallar, la pena máxima. Un vídeo que acaba con el relato que había empezado a crecer en redes sociales sobre que Vinicius había priorizado el bien individual por encima del colectivo. A diferencia de otras ocasiones en esta temporada -y eso prueba la reconciliación del brasileño con la afición- Vinicius no recibió pitos de su propia afición.

Tras el partido, líderes del vestuario como Fede Valverde o Courtois quitaron hierro al asunto para no poner el foco en el fallo de Vinicius en una noche donde el centrocampista uruguayo merecía todos los focos. Eso no quita que Vinicius mantiene latente un problema desde los once metros, con más fallos de los que debería tener un jugador de su talla.