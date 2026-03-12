Miguel Casado 12 MAR 2026 - 08:09h.

Las redes sociales han reflejado mucha sorpresa por esta situación

Así quedarían los cuartos de final de la Champions League a falta de los partidos de vuelta

El Real Madrid venció con solvencia al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. El hat trick de Fede Valverde en la primera mitad encarriló la clasificación de los de Álvaro Arbeloa a la siguiente ronda, aunque ahora debe cerrarla en el Etihad Stadium.

Los blancos firmaron un muy buen partido en el Bernabéu. Y es que además del buen planteamiento con el que saltaron al terreno de juego, con las ideas muy claras, dejaron una gran muestra de solidaridad a nivel defensivo.

Entre todo lo que se ha comentado y analizado del encuentro, una de las cosas que más se puede leer en las redes sociales es el extraño emparejamiento que se daba en los saques de esquina que ponía en juego el equipo de Pep Guardiola.

Y es que pese a los jugadores altos o que vayan bien de cabeza con los que cuenta el Real Madrid, los encargados de cubrir a Erling Haaland fueron Fran García y Arda Güler, dos de los futbolistas con menos estatura.

¿Por qué cubrieron Fran García y Güler a Haaland?

Y como se puede leer en otros tantos comentarios en X, que sean ellos responde a dos motivos.

El primero de ellos, que el Manchester City, igual que otros tantos equipos, utiliza a su jugador con más envergadura para entorpecer la salida del portero. Por ello, el Real Madrid no 'malgasta' a uno de sus grandes cabeceadores en intentar apartar al delantero noruego de la posición de Thibaut Courtois y bloquear sus movimientos

El segundo, la libertad para los mejores a nivel aéreo. Antonio Rüdiger, Aurelien Tchouameni o Dean Huijsen, por su parte, tenían la misión de atacar el balón, los espacios, sin tener que estar pendientes, también, de la marca de atacantes como Haaland.

Pese a ello, sigue sorprendiendo ver a estos jugadores al lado del '9' cityzen y han sido muchos los memes que han circulado por la web tras el encuentro.