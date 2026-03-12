Miguel Casado 12 MAR 2026 - 07:36h.

Los blancos, con pie y medio en los cuartos de final

Así quedarían los cuartos de final de la Champions League a falta de los partidos de vuelta

El Real Madrid se impuso con claridad al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final. Los tres goles de Fede Valverde en el Santiago Bernabéu encarrilaron la eliminatoria para los blancos, que deberán cerrarla el próximo martes en el Etihad Stadium.

Allí, el equipo de Guardiola deberá intentar una remontada que se atisba casi imposible y, desde luego, cambiar la imagen ofrecida sobre el terreno de juego. Aunque lo cierto es que pese al 3-0, para el entrenador catalán el nivel de su equipo no estuvo tan mal. O eso expresó en rueda de prensa.

"No tengo esa sensación de impotencia. ¿Cuántas veces hemos llegado al área pequeña, que solo era cuestión de un buen pase y empujarla? Cuando uno lo consigue 6, 7, 8 veces, es que tan mal no se ha hecho. Nos ha faltado este detalle. Mi sensación es que tan mal no hemos estado, pero un 3-0 poca fuerza tiene.", comentaba delante del micrófono.

Críticas a Pep Guardiola en ElDesmarque Madrugada

Las palabras del de Sampedor no cayeron de pie en ElDesmarque Madrugada y se ganaron rápidamente las críticas de los tertulianos.

Roberto Gómez destacó el "pasotismo" de Guardiola, poniendo el énfasis en el buen hacer del Real Madrid y de Álvaro Arbeloa en el Santiago Bernabéu.

David Sánchez, fiel defensor siempre de Pep, tampoco estaba de acuerdo con la poca autocrítica y quitaba valor a las palabras del técnico sobre "llegar a línea de fondo".

"Tiene razón: el City ha llegado, ganaba línea de fondo. Sí, está muy bien pero si no los finalizan...", deslizaba el periodista.

Entre él y Pablo López evidenciaban que el partido no había sido bueno: "¿Cuántos tiros ha pegado a portería Haaland? ¿Cuántos tiros ha pegado Marmush? Ni uno. ¿Cuántos tiros ha pegado Bernardo Silva?", enumeraban.

Eso sí, López avisaba a los blancos de cara al partido de vuelta: "Cuidado, cuidado, cuidado..."